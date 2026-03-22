В Одесской области во время эвакуации из поезда погибла проводница "Укрзализныци" и пострадал пассажир

В Одесской области во время остановки поезда из-за дроновой угрозы погибла проводница "Укрзализныци", ее сбил встречный поезд, еще один пассажир получил травмы.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщили в "Укрзализныце".

Там напомнили, что в сотрудничестве с военными железнодорожники усилили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских дронов или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.

" Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но в то же время может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности", - подчеркнули в "Укрзализныце".

Именно так на железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница. Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы.

Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров. В "Укрзализныце" добавили, что уже начали "тщательное расследование несчастного случая" и следят за состоянием потерпевшего.

Также пассажиров призвали неукоснительно соблюдать правила высадки/посадки, в частности не создавать давки и паники, убедиться в отсутствии встречных поездов, оставлять габаритные вещи на местах, поддерживать детей и других нуждающихся в этом пассажиров.

"С поездными бригадами продолжаются тренинги и практические занятия, разбор каждого случая усиливает протоколы безопасности. Это спасает жизнь, но требует бдительности каждого", - добавили в "Укрзализныце".

Напомним, 12 марта российская армия атаковала дроном территорию железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.