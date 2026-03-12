Запланована подія 2

Россия атаковала железную дорогу в двух областях: какие последствия (ФОТО)

тепловоз
В результате взрыва повреждены тепловозы / Минрозвития общин и территорий

12 марта российская армия атаковала дроном территорию железнодорожной станции Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.

По его словам, также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области. Поврежден тепловоз.

Фото 2 — Россия атаковала железную дорогу в двух областях: какие последствия (ФОТО)
Фото: Минразвития

Кулеба отметил, что никто не пострадал. На месте работают все профильные службы.

"Россия продолжает целенаправленно бить по гражданской транспортной инфраструктуре, подвергая опасности работников и жителей общин", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.

Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, повреждения инфраструктуры заставили железнодорожников изменить маршруты для части поездов.

Автор:
Светлана Манько