Россия атаковала железную дорогу в двух областях: какие последствия (ФОТО)
12 марта российская армия атаковала дроном территорию железнодорожной станции Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.
Как пишет Delo.ua, об этом сообщил министр развития общин и территорий Украины Алексей Кулеба.
По его словам, также сегодня вражеский БПЛА ударил по железнодорожной инфраструктуре Николаевской области. Поврежден тепловоз.
Кулеба отметил, что никто не пострадал. На месте работают все профильные службы.
"Россия продолжает целенаправленно бить по гражданской транспортной инфраструктуре, подвергая опасности работников и жителей общин", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, вражескими беспилотниками были атакованы четыре железнодорожных подстанции в Житомирской, Хмельницкой и Винницкой областях, а также ряд железнодорожных мостов.
Несмотря на отсутствие пострадавших среди персонала, повреждения инфраструктуры заставили железнодорожников изменить маршруты для части поездов.