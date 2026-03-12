Запланована подія 2

Росія атакувала залізницю у двох областях: які наслідки (ФОТО)

тепловоз
Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози / Мінрозвитку громад і територій

12 березня російська армія атакувала дроном територію залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції. 

Як пише Delo.ua,  про це повідомив міністр розвитку громад та територій України Олексій Кулеба.

За його словами, також сьогодні ворожий БПЛА вдарив по залізничній інфраструктурі на Миколаївщині. Пошкоджено тепловоз.

Фото 2 — Росія атакувала залізницю у двох областях: які наслідки (ФОТО)
Фото: Мінрозвитку

Кулеба зазначив, що ніхто не постраждав. На місці працюють усі профільні служби.

"Росія продовжує цілеспрямовано бити по цивільній транспортній інфраструктурі, наражаючи на небезпеку працівників і мешканців громад", - наголосив Кулеба.

Нагадаємо, ворожими безпілотниками було атаковано чотири залізничні підстанції у Житомирській, Хмельницькій та Вінницькій областях, а також низку залізничних мостів.

Попри відсутність постраждалих серед персоналу, пошкодження інфраструктури змусили залізничників змінити маршрути для частини поїздів.

Автор:
Світлана Манько