На Харківщині дрон влучив у вагон поїзда: загинув пасажир

Вранці 24 березня російська армія знову атакувала залізницю ну Харківській області. Дрон влучив у вагон приміського поїзда, один пасажир загинув.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад та територій України.

"Сьогодні вранці ворог знову атакував залізницю на Харківщині.Ворожий безпілотник влучив в останній вагон приміського поїзда сполученням Слатине — Харків", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що один пасажир загинув.

Нагадаємо, у співпраці з військовими залізничники посилили моніторинг усіх загроз та оголошують евакуацію у разі безпосередньої активності ворожих дронів або інших засобів уражень поблизу маршруту конкретного поїзда.

Евакуація при дроновій небезпеці для пасажирських поїздів рятує життя, але водночас може нести й критичну небезпеку за найменшої необережності.

Саме так на Одеській залізниці під час евакуації пасажирів загинула провідниця "Укрзалізниці". Зустрічний потяг, який також прямував до своєї евакуаційної зупинки, завдав їй смертельних травм. Крім того, травм середньої тяжкості зазнав один із пасажирів.

Раніше повідомлялося, що 12 березня російська армія атакувала дроном територію залізничної станції на Сумщині. Внаслідок вибуху пошкоджено тепловози, залізничну колію та будівлю станції.