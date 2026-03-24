В Харьковской области дрон попал в вагон поезда: погиб пассажир

Утром 24 марта российская армия снова атаковала железную дорогу на Харьковской области. Дрон попал в вагон пригородного поезда, один пассажир погиб.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий Украины.

"Сегодня утром враг снова атаковал железную дорогу в Харьковской области. Вражеский беспилотник попал в последний вагон пригородного поезда сообщением Слатино — Харьков", - говорится в сообщении.

Отмечается, что один пассажир погиб.

Напомним, в сотрудничестве с военными железнодорожники ужесточили мониторинг всех угроз и объявляют эвакуацию в случае непосредственной активности вражеских дронов или других средств поражения вблизи маршрута конкретного поезда.

Эвакуация при дроновой опасности для пассажирских поездов спасает жизнь, но может нести и критическую опасность при малейшей неосторожности.

Именно так на Одесской железной дороге во время эвакуации пассажиров погибла проводница "Укрзализныци". Встречный поезд, также направлявшийся к своей эвакуационной остановке, нанес ей смертельные травмы. Кроме того, травмы средней тяжести получил один из пассажиров.

Ранее сообщалось, что 12 марта российская армия атаковала дроном территорию железнодорожной станции в Сумской области. В результате взрыва повреждены тепловозы, железнодорожный путь и здание станции.