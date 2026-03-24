"Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах: что нужно знать

"Укрзализныця" ужесточает правила безопасности пассажиров в поездах, чтобы путешествия оставались предсказуемыми и безопасными даже в чрезвычайных ситуациях

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба компании.

Как меняется ситуация безопасности на железной дороге

"Укрзализныця" отмечает важность готовности к эвакуации в случае сигнала о повышенной опасности. Пассажиры должны подготовиться, одеться и держать под рукой документы и телефон, оставаясь на месте до указания проводника.

Во время остановки безопасности поезда, когда проводник дает сигнал на эвакуацию, следует оставить вагон через ближайший выход без давки и паники, оставив чемоданы и большие вещи на местах, и помогать тем, кто в этом нуждается. После выхода из вагона пассажирам рекомендуют быстро добраться до укрытия или на безопасное расстояние от поезда, не скапливаться рядом и держать проводника в поле зрения. При взрывах поблизости следует лечь лицом вниз, закрыть голову подручными предметами и внимательно следовать указаниям проводников и вокзальников.

Возвращение в вагон происходит только после сигнала о завершении опасности, а при переходе путей нужно быть максимально внимательными и следить за встречными поездами.

В прохладную погоду пассажирам советуют пользоваться одеялами, которые остаются в вагонах в течение всего года. Особое внимание следует уделять детям, успокаивать их, брать любимые игрушки и вкусности, чтобы поездка оставалась максимально безопасной и предсказуемой. Соблюдение этих правил поможет сохранить спокойствие, избежать травм и безопасно добраться до пункта назначения, отмечает пресс-служба.

Напомним, правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по введению ежемесячных доплат работникам "Укрзализныци", которые привлечены к ликвидации последствий российских обстрелов.