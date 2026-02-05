Запланована подія 2

Работники УЗ будут получать по 20 тысяч грн доплаты ежемесячно за ликвидацию последствий обстрелов

Правительство вводит доплаты железнодорожникам / Shutterstock

Правительство поддержало инициативу Министерства развития общин и территорий по введению ежемесячных доплат работникам "Укрзализныци", которые привлечены к ликвидации последствий российских обстрелов. До конца отопительного сезона такие работники будут получать дополнительно по 20 тысяч гривен.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщил вице-премьер - министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Алексей Кулеба.

Доплаты железнодорожникам

"До конца отопительного сезона работники "Укрзализныци", ликвидирующие последствия российских атак, будут получать дополнительные 20 000 гривен ежемесячно", - написал он.

Параллельно с этим, по словам чиновника, государство работает над усилением защиты железнодорожной инфраструктуры и пассажирских поездов.

Напомним, в конце января правительство приняло постановление о введении ежемесячных доплат в размере 20 тысяч гривен для работников энергетической, коммунальной и транспортной сфер, привлеченных к ликвидации последствий российских обстрелов.

Речь идет о специалистах энергетических компаний независимо от формы собственности, предприятий жилищно-коммунального хозяйства и "Укрзализныци", непосредственно работающих на аварийно-восстановительных работах. Именно они в составе ремонтных бригад ежедневно выезжают на поврежденные объекты, восстанавливают электро-, газо-, тепло- и водоснабжение, а также работу газовой инфраструктуры после атак.

Обстрелы железной дороги

Ночью 5 февраля российская армия массированно избивала беспилотниками по железнодорожной инфраструктуре Сумской области. В Шосткинском районе под обстрел попала железная дорога – дежурная по станции, которая направлялась на работу. Ей оперативно оказана медицинская помощь.

Также 2 февраля армия России совершила очередную   атаку на объекты "Укрзализныци".   На Запорожье враг атаковал дроном находившийся на станции тепловоз.

В связи с ситуацией "Укрзализныця" временно ограничила движение поездов между Днепром и Запорожьем из-за атак на железнодорожную инфраструктуру и фиксацию вражеских беспилотников вблизи маршрутов курсирования.

Автор:
Ольга Опенько