"Укрзализныця" ограничила курсирование скоростного поезда "Интерсити" Харьков – Киев: причина

Укрзализныця отменила прямые рейсы "Интерсити" Харьков – Киев / Укрзалізниця

"Укрзализныця" временно ограничивает курсирование скоростного поезда "Интерсити" Харьков — Киев. Чтобы доехать из Харькова в столицу, нужно будет осуществить пересадку в Полтаве.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает прессслужба "Укрзализныци".

"Сейчас временное ограничение курсирования поездов "Интерсити" на участке в Полтаву со стыковочными маршрутами в Харьков в спальных вагонах", - говорится в сообщении.

В УЗ отметили, что в последние недели из-за ограничения энергоснабжения поезда между Харьковом и Полтавой курсировали с резервными тепловозами, что приводило к задержкам до 3 часов. В отдельные дни прибытие проходило уже после начала комендантского часа.

Поэтому для удобства пассажиров и более своевременного прибытия графика движения скорректировано — введены стыковочные маршруты.

В УЗ сообщили, что в настоящее время продолжаются восстановительные работы, а также усиленные меры безопасности для восстановления полноценного курсирования поездов "Интерсити". Планируется, что курсирование Интерсити в Харьков будет возобновлено до конца марта.

Другие маршруты "Укрзализныци" из и в Харьков курсируют по-прежнему.

Напомним, из-за обострения ситуации безопасности и постоянных обстрелов "Укрзализныця" внедряет обновленные правила для пассажирских перевозок.

Светлана Манько