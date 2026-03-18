"Укрзалізниця" обмежила курсування швидкісного потягу "Інтерсіті" Харків – Київ: причина

"Укрзалізниця" тимчасово обмежує курсування швидкісного потягу “Інтерсіті” Харків — Київ. Щоб доїхати з Харкова до столиці, потрібно буде здійснити пересадку у Полтаві.

Як пише Delo.ua, про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

"Наразі маємо тимчасове обмеження курсування поїздів "Інтерсіті" на ділянці до Полтави зі стикувальними маршрутами до Харкова у спальних вагонах", - йдеться у повідомленні.

В УЗ зауважили, що останніми тижнями через обмеження енергопостачання поїзди між Харковом та Полтавою курсували з резервними тепловозами, що призводило до затримок до 3 годин. В окремі дні прибуття відбувалося вже після початку комендантської години.

Тому для зручності пасажирів і більш вчасного прибуття графіки руху скориговано — запроваджено стикувальні маршрути.

В УЗ повідомили, що наразі тривають відновлювальні роботи, а також посилені безпекові заходи для відновлення повноцінного курсування поїздів "Інтерсіті". Планується, що курсування Інтерсіті до Харкова буде відновлено до кінця березня.

Інші маршрути "Укрзалізниці" з та до Харкова курсують без змін.

