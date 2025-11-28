Запланована подія 2

Изменение статуса "Лесов Украины" и обновление стратегии управления: Кабмин принял ряд решений о развитии лесной отрасли

Юлия Свириденко
Юлия Свириденко рассказала о развитии лесной отрасли / Правительственный портал

Правительство приняло ряд стратегических решений, направленных на обеспечение стабильности, прозрачности и развития лесной отрасли. Ключевые изменения касаются реформирования ГП "Леса Украины", экспорта древесины, продления срока действия лесоустроительных материалов, цифровизации экспорта древесины, а также обновил стратегию управления лесами.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер Юлия Свириденко.

"Леса Украины" станут акционерным обществом

Кабмин упростил процедуру превращения крупнейшего государственного лесохозяйственного предприятия – ГП "Леса Украины" – в акционерное общество (АО). Соответствующее постановление было принято на заседании 28 ноября.

Целью этого решения является завершение реформы управления лесной отраслью.

Переход ГП "Леса Украины" (управляющее более 7 млн га лесов) в статус АО является обязательным этапом реализации Государственной стратегии управления лесами Украины до 2035 года. Приватизации не предусматривается: 100% акций останутся в государственной собственности.

Запуск электронного кабинета

Правительство также объявило о запуске важного пилотного проекта – электронного кабинета экспортера, интегрированного в Единую государственную систему электронного учета древесины.

Этот инструмент позволит повысить прозрачность рынка в соответствии с законодательством ЕС и укрепить позиции украинских экспортеров. Теперь экспортеры смогут оперативно проверять происхождение древесины по номеру лесорубного билета, накладной или бирки. Полученная информация может быть использована сразу для подтверждения легальности продукции при экспорте в страны ЕС.

Лесоустройство

Для обеспечения стабильной работы лесхозов в условиях войны был продлен срок действия лесоустройства. Это решение устраняет риски дефицита древесины и роста цен, вызванных оккупацией и уничтожением архивов в регионах боевых действий.

Сроки продления:

  • в регионах боевых действий и оккупации - во время военного положения и еще два года после его завершения;
  • в регионах без боевых действий – до 1 января 2028 года.

Стратегия управления лесами

Кабмин обновил Операционный план реализации Государственной стратегии управления лесами до 2035 года (на 2025-2027 годы). Цель – обеспечить устойчивое развитие лесного хозяйства и прозрачность системы управления. Изменения будут внедряться на основе европейской модели лесоуправления.

План предусматривает усовершенствование системы управления и мониторинга лесов, создание цифровой инфраструктуры для лесоуправления, восстановление лесов на деоккупированных территориях, увеличение лесистости.

Напомним, правительство до конца года запретило экспорт необработанной древесины . Это решение является необходимым шагом для обеспечения потребностей граждан в зимний период, сохранения рабочих мест на украинских предприятиях и уменьшения экологической нагрузки.

Автор:
Татьяна Ковальчук