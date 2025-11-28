Зміна статусу "Лісів України" та оновлення стратегії управління: Кабмін ухвалив низку рішень про розвиток лісової галузі

Уряд ухвалив низку стратегічних рішень, спрямованих на забезпечення стабільності, прозорості та розвитку лісової галузі. Ключові зміни стосуються реформування ДП "Ліси України", експорту деревини, продовження терміну дії лісовпорядкувальних матеріалів, цифровізації експорту деревини, а також оновив стратегію управління лісами.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем’єрка Юлія Свириденко.

"Ліси України" стануть акціонерним товариством

Кабмін спростив процедуру перетворення найбільшого державного лісогосподарського підприємства – ДП "Ліси України" – на акціонерне товариство (АТ). Відповідна постанова була ухвалена на засіданні 28 листопада.

Метою цього рішення є завершення реформи управління лісовою галуззю.

Перехід ДП "Ліси України" (яке управляє понад 7 млн га лісів) у статус АТ є обов’язковим етапом реалізації Державної стратегії управління лісами України до 2035 року. Приватизація не передбачається: 100% акцій залишаться у державній власності.

Запуск електронного кабінету

Уряд також оголосив про запуск важливого пілотного проєкту – електронного кабінету експортера, що інтегрований у Єдину державну систему електронного обліку деревини.

Цей інструмент дозволить підвищити прозорість ринку відповідно до законодавства ЄС та зміцнити позиції українських експортерів. Тепер експортери зможуть оперативно перевіряти походження деревини – за номером лісорубного квитка, накладної або бирки. Отримана інформація може бути одразу використана для підтвердження легальності продукції при експорті до країн ЄС.

Лісовпорядкування

Для забезпечення стабільної роботи лісгоспів в умовах війни було продовжено термін дії матеріалів лісовпорядкування. Це рішення усуває ризики дефіциту деревини та зростання цін, спричинені окупацією та знищенням архівів у регіонах бойових дій.

Терміни продовження:

у регіонах бойових дій та окупації — під час воєнного стану та ще два роки після його завершення;

у регіонах без бойових дій — до 1 січня 2028 року.

Стратегія управління лісами

Кабмін оновив Операційний план реалізації Державної стратегії управління лісами до 2035 року (на 2025-2027 роки). Мета — забезпечити сталий розвиток лісового господарства та прозорість системи управління. Зміни впроваджуватимуть на основі європейської моделі лісоуправління.

План передбачає: удосконалення системи управління та моніторингу лісів, створення цифрової інфраструктури для лісоуправління, відновлення лісів на деокупованих територіях, збільшення лісистості.

Нагадаємо, уряд до кінця року заборонив експорт необробленої деревини. Це рішення є необхідним кроком для забезпечення потреб громадян у зимовий період, збереження робочих місць на українських підприємствах та зменшення екологічного навантаження.