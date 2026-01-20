Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

43,27

--0,15

EUR

50,30

--0,13

Наличный курс:

USD

43,53

43,40

EUR

50,75

50,55

ТопФінанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
У жіночому підприємництві є Сенс!

У жіночому підприємництві

є Сенс!
Галузеві лідери 2025 року

Галузеві лідери

2025 року
Лідери бізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Двадцять сталевих років

Двадцять

сталевих років
AI Лидеры

AI Лидеры
Топ налогоплательщиков 2025

Топ налогоплательщиков

2025
Історії успіху з Ощадом

Історії успіху
з Ощадом
Найкращі роботодавці 2025

Лучшие
работодатели 2025
Свое дело

Свое 

дело
Инвестиции в образование

Инвестиции 

в образование
Обучение&nbsp;для жизни

Обучение 

для жизни
ТОП 50 СЕО

ТОП 50 

СЕО
Свободная энергия
  1. Свободная 
  2. энергия
Smart Money

Smart 

Money
Перспективы рынка труда

Перспективы

рынка труда
путь ветеранов

Адаптация:

путь ветеранов

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности
Категория
Новости
Дата публикации
Переключить язык
Читати українською

Продовольственная безопасность: Кабмин готовит резервы продовольствия на случай перебоев с электроснабжением

продукты. магазин
Как будут работать производители при отключении электричества / Pixabay

Правительство провело встречу с производителями продуктов питания по работе в условиях ограниченного энергоснабжения. Власти уверяют, что продовольствия в Украине достаточно, а ситуация остается контролируемой.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщила премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

Правительство уверяет: продуктов достаточно

Министерство экономики координирует взаимодействие между производителями и торговыми сетями по вопросам продовольственной безопасности. На базе ведомства работает специальный штаб, работу которого направляют Алексей Соболев и Тарас Высоцкий. В правительстве заверили, что все обращения и потребности в поддержке будут реагировать оперативно.

Свириденко поручила ГСЧС проработать возможность оперативной помощи предприятиям, производящим базовые продукты питания, в случае внезапных отключений электроэнергии. Речь идет, в частности, о краткосрочном аварийном энергопитании.

Также она сообщила, что Министерство энергетики вместе с НКРЭКУ должны обеспечить присоединение и запуск генерирующих установок, уже имеющихся в распоряжении производителей пищевых продуктов, но до сих пор не введенных в эксплуатацию. По ее словам, правительство приняло все необходимые решения для реализации этих мер.

Кроме того, ГСЧС усилит координацию с производителями в регионах для формирования оперативных резервов продовольствия на случай необходимости развертывания пунктов питания.

Свириденко также обратилась к торговым сетям с призывом отдавать предпочтение украинским продуктам питания, подчеркнув, что это вопрос общей экономической устойчивости страны. Министерству экономики поручено разработать дополнительные механизмы поддержки отечественных производителей.

"По состоянию на данный момент продовольствия в Украине достаточно. Мощности производителей превышают внутреннее потребление. Ситуация контролируемая", - подытожила Свириденко.

Работают ли магазины без света?

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей  Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.

Автор:
Ольга Опенько