Продовольча безпека: Кабмін готує резерви харчів на випадок перебоїв з електропостачанням

Уряд провів зустріч із виробниками продуктів харчування щодо роботи в умовах обмеженого енергопостачання. Влада запевняє, що продовольства в Україні достатньо, а ситуація залишається контрольованою.

Як пише Delo.ua, про це повідомила прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Уряд запевняє: продуктів достатньо

Міністерство економіки координує взаємодію між виробниками та торговими мережами з питань продовольчої безпеки. На базі відомства діє спеціальний штаб, роботу якого спрямовують Олексій Соболев і Тарас Висоцький. В уряді запевнили, що на всі звернення та потреби в підтримці реагуватимуть оперативно.

Свириденко доручила ДСНС опрацювати можливість оперативної допомоги підприємствам, які виробляють базові продукти харчування, у разі раптових відключень електроенергії. Йдеться, зокрема, про короткотермінове аварійне енергоживлення.

Також вона повідомила, що Міністерство енергетики разом із НКРЕКП мають забезпечити приєднання та запуск генеруючих установок, які вже є у розпорядженні виробників харчових продуктів, але досі не введені в експлуатацію. За її словами, уряд ухвалив усі необхідні рішення для реалізації цих заходів.

Крім того, ДСНС посилить координацію з виробниками в регіонах для формування оперативних резервів продовольства на випадок необхідності розгортання пунктів харчування.

Свириденко також звернулася до торгових мереж із закликом надавати перевагу українським продуктам харчування, наголосивши, що це є питанням загальної економічної стійкості країни. Міністерству економіки доручено опрацювати додаткові механізми підтримки вітчизняних виробників.

"Станом на зараз наявного продовольства в Україні достатньо. Потужності виробників перевищують внутрішнє споживання. Ситуація контрольована", - підсумувала Свириденко.

Чи працюють магазини без світла?

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.