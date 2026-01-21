Киев при отключениях: город обеспечивает продовольственную безопасность и поддержку бизнеса

В Киеве продовольственная безопасность остается приоритетом города в условиях отключения электроэнергии, воды и тепла. Город продолжает поддерживать социально ответственный бизнес, а ярмарки и рынки будут работать в обычном режиме.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует пресс-служба КГГА.

Продовольственная безопасность в Киеве

Отмечается, что город делает все возможное для поддержки бизнеса и открыт для предложений по взаимодействию, чтобы совместными усилиями обеспечить жителей необходимыми продуктами питания.

"Пока ситуация контролируемая, однако враг делает все возможное, чтобы украинские города, в частности Киев, оставить без света, воды и тепла. В таких условиях продовольственное обеспечение горожан выходит на первый план. Все, что зависит от города, мы готовы сделать и оставаться на постоянной связи", - отметил заместитель председателя КГГА по вопросам самоуправления полномочий Олег Куявский.

Он подчеркнул, что город делает все возможное для поддержки бизнеса и открыт для предложений по взаимодействию, чтобы совместными усилиями обеспечить жителей необходимыми продуктами питания.

Он также призвал социально ответственный бизнес оперативно информировать горожан о работе заведений. "Если временно не работает отдельный магазин, об этом необходимо сообщать как на онлайн-площадках, так и непосредственно при входе в заведение", – отметил замглавы КГГА.

Отдельно он обратился в ресторанный бизнес с просьбой максимально помогать горожанам в чрезвычайной ситуации.

"Город со своей стороны обеспечит поддержку социально ответственного бизнеса. Для киевлян продолжат работу ярмарки и рынки всех форм собственности, где можно будет приобрести необходимые продукты", – добавил он.

Работают ли магазины без света?

Ранее ряд медиа и телеграмм каналов написали, что генераторы, используемые для обеспечения работы магазинов в отсутствие электричества, не выдерживают напряжения. В результате этого ритм работы торговых сетей сильно нарушен. Некоторые супермаркеты вынуждены ограничивать часы работы или совсем закрываться до решения проблем с обеспечением энергообеспечения.

Из-за отключения света в Киеве и области и минусовой температуры часть супермаркетов сетей Novus и "Сильпо" могут временно приостанавливать работу, сообщили компании.

А сеть "АТБ" заявила, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света.