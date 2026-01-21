Київ під час відключень: місто забезпечує продовольчу безпеку та підтримку бізнесу

У Києві продовольча безпека залишається пріоритетом міста в умовах відключень електроенергії, води та тепла. Місто продовжує підтримувати соціально відповідальний бізнес, а ярмарки та ринки працюватимуть у звичному режимі.

Як пише Delo.ua, про це інформує пресслужба КМДА.

Продовольча безпека у Києві

Зазначається, що місто робить усе можливе для підтримки бізнесу та відкрито до пропозицій щодо взаємодії, щоб спільними зусиллями забезпечити мешканців необхідними продуктами харчування.

"Наразі ситуація контрольована, проте ворог робить усе можливе, аби українські міста, зокрема Київ, залишити без світла, води та тепла. У таких умовах продовольче забезпечення містян виходить на перший план. Все, що залежить від міста, ми готові зробити і залишатися на постійному зв’язку", – зазначив заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олег Куявський.

Він підкреслив, що місто робить усе можливе для підтримки бізнесу та відкрито до пропозицій щодо взаємодії, щоб спільними зусиллями забезпечити мешканців необхідними продуктами харчування.

Він також закликав соціально відповідальний бізнес оперативно інформувати містян про роботу закладів. "Якщо тимчасово не працює окремий магазин, про це необхідно повідомляти як на онлайн-майданчиках, так і безпосередньо при вході до закладу", – наголосив заступник голови КМДА.

Окремо він звернувся до ресторанного бізнесу з проханням максимально допомагати містянам у надзвичайній ситуації.

"Місто зі свого боку забезпечить підтримку соціально відповідального бізнесу. Для киян продовжать роботу ярмарки та ринки всіх форм власності, де можна буде придбати необхідні продукти", – додав він.

Чи працюють магазини без світла?

Раніше низка медіа та телеграм каналів написали, що генератори, які використовуються для забезпечення роботи магазинів під час відсутності електрики, не витримують напруги. У результаті цього, ритм роботи торговельних мереж сильно порушено. Деякі супермаркети змушені обмежувати години роботи або зовсім закриватися до вирішення проблем із забезпеченням енергозабезпечення.

Через відключення світла у Києві та області та мінусову температуру частина супермаркетів мереж Novus та "Сільпо" можуть тимчасово призупиняти роботу, повідомили компанії.

А мережа "АТБ" заявила, що працює у штатному режимі. Магазини забезпечені автономним живленням і можуть працювати під час відключень світла.