Генераторы на максимуме: магазины АТБ делают техническую паузу, но не закрываются

Сеть магазинов АТБ временно ввела технические паузы из-за повышенной нагрузки на генераторы на фоне длительного отключения электроэнергии. В то же время, в компании отмечают: закрываться или сокращать время работы не планируют — все магазины продолжают работать, чтобы обеспечить людей товарами первой необходимости.

Об этом сообщила пресс-служба АТБ Delo.ua.

"На генераторе магазин работает шесть часов, после чего совершает часовую техническую паузу. Во время остановки покупателей информируют, когда возобновится работа, а также подсказывают адрес ближайшего магазина АТБ", — сообщили в пресс-службе компании.

В АТБ уверяют, что на сегодня, 14 января, все 1319 магазинов сети по всей Украине работают в штатном режиме. В Киеве открыты и обслуживают покупателей все 170 магазинов АТБ. Все торговые точки снабжены дизельными генераторами, а часть из них еще и солнечными электростанциями. При необходимости компания дополнительно привлекает передвижные дизельные электростанции.

В то же время до десяти торговых точек имеют временные технические проблемы различной сложности из-за поломок генераторов, вызванных низкими температурами. В компании уверяют, что все неисправности устраняют в кратчайшие сроки.

Однако сокращать время работы магазинов в сети не планируется.

"Никаких сокращений работы не предусматриваем. Напротив, пытаемся работать для людей, чтобы обеспечить их необходимыми товарами, дать возможность подзарядить гаджеты и согреться", — отмечают в АТБ.

В компании сообщают о небольшом ажиотаже и покупке товаров "упрок", в связи с чем увеличили объемы поставок в магазины Киева. В то же время в сети отмечают, что критического спроса на отдельные категории продукции пока нет.

В настоящее время компания работает с максимальной нагрузкой, однако уверяет, что готова к вызовам и делает все возможное для обеспечения населения товарами первой необходимости и базовым комфортом.

"Просим покупателей сохранять спокойствие. Товаров первой необходимости в магазинах и на складах достаточно. Выстоим и преодолеем все вместе", — отметили в пресс-службе.

Ранее сеть "АТБ " сообщала, что работает в штатном режиме. Магазины снабжены автономным питанием и могут работать при отключении света. В условиях технических или логистических сбоев компания оперативно реагирует.