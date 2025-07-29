АТБ увеличила товарооборот на 20% за I полугодие 2025-го

В 2025 году самый большой продуктовый ритейлер запланировал купить около 100 магазинов и открыть 80.

За первые шесть месяцев 2025 года сеть АТБ нарастила товарооборот. 139 млрд грн – это на 19,8% больше, чем за аналогичный период 2024-го, сообщает Delo.ua со ссылкой на прессслужбу компании .

Товарооборот сети превысил 139 млрд грн, включая НДС и акцизный налог.

Корпорация уплатила в бюджеты всех уровней налогов на 18 млрд грн, что на 35,9% больше, чем за первое полугодие 2024 года, в частности, в государственный бюджет "АТБ" перечислила 12 млрд грн, а местные бюджеты получили 3,8 млрд грн.

Как отметили в пресс-службе ритейлера, в настоящее время в компании работают более 59 тысяч сотрудников.

В 2024 году товарооборот АТБ составил 248,8 млрд грн вместе с НДС и акцизным налогом. К концу января 2025-го по всей Украине работало 1250 магазинов сети.

В 2024 году в бюджеты всех уровней ритейлер уплатил 28,6 млрд грн налогов и сборов, включая таможенные платежи и ЕСВ, что на 14% больше, чем в предыдущем году. Из этой суммы государственный бюджет получил 18,6 млрд. грн., а в местные бюджеты ушло 6,5 млрд. грн.

Совладелец АТБ Виктор Карачун ранее признался, что бизнес-успех сети базируется на трех китах. Во-первых, АТБ изначально позиционировал себя как жесткий дискаунтер. Во-вторых, сеть работает над основательным охватом страны. "Сначала открывался в городах с населением от 30 000 человек, затем от 20 000. Сейчас открываем АТБ в населенных пунктах от 10 000 жителей", - пояснил Карачун.

В-третьих, АТБ активно практикует свое ноу-хау – размещение магазинов на выезде из городов.

В 2025 году компания запланировала купить около 100 магазинов и открыть 80. За год в АТБ совершают покупки около 1 млрд человек.

Ранее Delo.ua писало о том, что крупнейший ритейлер Украины – как по товарообороту, так и по числу магазинов, корпорация АТБ планирует расшириться до 5000 магазинов. Это в 3,5 раза больше, чем сегодня в сети (1300 магазинов).