Совладелец АТБ запустил новую торговую сеть: первый ТЦ "Жито" появился в Житомире

В Житомире открылся ТЦ "Жито" на проспекте Независимости. Он станет первым торговым центром развития нового формата — сети районных/пригородных малых торговых комплексов.

Торговый центр построен и открыт в конце марта компанией BGV Development, принадлежащей совладельцу сети АТБ Геннадию Буткевичу.

В дальнейшем BGV Development планирует расширять сеть ТЦ в разных городах Украины. Цель – заводить новый формат и известные бренды и компании в небольшие города и районные центры, отмечает пресс-служба BGV Development.

В то же время аналитики UTG, компании, которая выполняет разработку концепции и эксклюзивный брокеридж проекта, заявили, что открытие ТЦ "Жито" является частью стратегии развития небольших торговых центров в регионах Украины Эксперты компании уже много лет отмечают, что в городках с населением от 10 000 жителей. будут продавать товары первой необходимости.

Новый ТЦ общей площадью 4144 квадратных метров состоит из цокольного и первого этажа и оборудован стоянкой более 150 паркомест, которая расположилась перед зданием.

К моменту открытия основные арендаторы уже открыли свои магазины: торговый центр был заполнен на 96%.

Среди них такие операторы как: Sinsay и Andi (одежда и обувь). Также среди арендаторов ТЦ "Жито" есть Prostor (магазин красоты), Anabel Arto (белье), Аврора Макси, Motti cafe, MY Flora цветы, ЛАПА ЗОО Магазин и главный якорный арендатор – магазин АТБ.

Локация ТЦ насыщена социальной и транспортной инфраструктурой и находится в окружении жилой застройки.

BGV Development – компания, созданная в июне 2024 года, в составе инвестиционной группы BGV Group Management, основателем которой является Геннадий Буткевич. Группа развивает направление девелопмента и инвестирует в проекты коммерческой и жилой недвижимости. В частности, строит коттеджный городок на 50 вилл под Киевом.

Кроме того, в BGV Group Management отмечают, что открыты для рассмотрения новых инвестиционных проектов, в частности на партнерских началах: как по коммерческой недвижимости, так и по масштабным жилым объектам.

Как сообщало ранее Delo.ua, BGV Group Management и SAGA Development подписали соглашение о партнерстве, которое поможет завершить строительство проекта Boston Creative House, расположенном на проспекте Степана Бандеры в Киеве.

Согласно анонсам, на 2025 – 2027 годы в Киеве запланировано открытие торгово-развлекательных центров более чем на 250 00 кв. метров.



