Співвласник АТБ запустив нову торговельну мережу: перший ТЦ "Жито" з'явився в Житомирі

У Житомирі відкрився ТЦ “Жито” на проспекті Незалежності. Він стане першим торговельним центром у розвитку нового формату — мережі районних/приміських малих торгових комплексів.

Торговельний центр побудований і відкритий наприкінці березня компанією BGV Development, що належить співвласнику мережі АТБ Геннадію Буткевичу.

Надалі BGV Development планує розширювати мережу ТЦ у різних містах України. Ціль ― заводити новий формат та відомі бренди й компанії у невеликі міста та районні центри, зазначає пресслужба BGV Development.

Водночас аналітики UTG, компанії, яка виконує розробку концепції та ексклюзивний брокеридж проекту, заявили, що відкриття ТЦ "Жито" є частиною стратегії щодо розвитку невеликих торгових центрів у регіонах України. Експерти компанії вже багато років відзначають, що в містечках з населенням від 10 000 мешканців у центрі та на заході України є потреба в невеликих ТЦ, які продаватимуть товари першої потреби.

Новий ТЦ загальною площею 4144 квадратних метрів складається із цокольного та першого поверху і обладнаний стоянкою на понад 150 паркомісць, яка розташувалася перед будівлею.

На момент відкриття основні орендарі вже відкрили свої магазини: торговельний центр було заповнено на 96%.

Серед них такі оператори як: Sinsay та Andi (одяг і взуття). Також серед орендарів ТЦ Жито є Prostor (магазин краси), Anabel Arto (білизна), Аврора Максі, Motti cafe, MY Flora квіти, ЛАПА ЗОО Магазин та головний якірний орендатор – магазин АТБ.

Локація ТЦ насичена соціальною та транспортною інфраструктурою та знаходиться в оточенні житлової забудови.

BGV Development — компанія, створена у червні 2024 року, у складі інвестиційної групи BGV Group Management, засновником якої є Геннадій Буткевич. Група розвиває напрям девелопменту та інвестує у проєкти комерційної й житлової нерухомості. Зокрема, будуєкотеджне містечко на 50 вілл під Києвом.

Окрім того, у BGV Group Management наголошують, що відкриті до розгляду нових інвестиційних проєктів, зокрема на партнерських засадах: як щодо комерційної нерухомості, так і масштабних житлових об’єктів.

Як повідомляло раніше Delo.ua на, BGV Group Management та SAGA Development підписали угоду про партнерство, що дооможе завершити будівництво проєкту Boston Creative House, розташованому на проспекті Степана Бандери в Києві.

Згідно з анонсами, на 2025 – 2027 роки у Києві заплановано відкриття торговельно-розважальних центрів на понад 250 00 кв. метрів.



