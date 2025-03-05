В киевских ТРЦ стало гораздо меньше свободных площадей

В киевских торгово-развлекательных центрах сократилась вакантность по сравнению с 2023 годом.

В 2024 году доля свободных площадей в столичных ТРЦ составила 13,1%, в отличие от 16,3% в предыдущем году. По подсчетам аналитиков UTG, самая высокая вакантность характерна для регионального (15,1%) и окружного (15,2%) форматов и сконцентрирована преимущественно в 4 объектах: Blockbuster mall, Мармелад, Promenada Center и Art Mall.

Также открытие крупноформатных ТЦ на фоне ограниченного ассортимента ритейлеров может увеличивать среднерыночную вакантность и затруднить привлечение арендаторов.

Как сообщили в комментарии Delo.ua в NAI Ukraine, Киевская область занимает примерно 18% всего объема розничной торговли в Украине. В последние годы здесь демонстрируются рекордные показатели объема.

Активный девелопмент ритейла предыдущих лет и насыщение рынка торговыми площадями привели к постепенному рассредоточению посещаемости, росту вакантности, падению арендных ставок, увеличению ОРЭХ (из-за меньшего количества арендаторов, необходимости удерживания генераторов и т.п.).

Доля свободных площадей в ТРЦ значительно сократилась. Инфографика: UTG

Свободные площади в ТРЦ также частично заполнились из-за релокации операторов с востока и юга на запад из-за уничтожения ТРЦ в результате обстрелов и физической угрозы дальнейшего функционирования.

Отрицательно повлиял на рынок выход из рынка ритейлеров из России, закрытие международных операторов (например IKEA), отсутствие альтернативных универмагов и пауза в выходе новых брендов.

Именно поэтому, как писало Delo.ua, именно польский бренд открыл наибольшее количество магазинов в украинских ТРЦ.

Кроме того, на показатель вакантности влияют сложности в возобновлении полноценной работы операторов развлечений (фитнесов, кинотеатров, ДРЦ, боулингов, заведений питания) до окончания войны.

В настоящее время наблюдается изменение интересов девелоперов из-за войны войны, заключают в UTG. Инвесторы рассматривают другие регионы, новые сегменты и другие отрасли для своих вложений. Также у владельцев торговой недвижимости возникает необходимость переформатирования галереи, проведения реконцепции.

Аналитики прогнозируют, что особенно остро эти вопросы станут после войны в ряде коммерческих объектов, включая экстремальные решения.

На прошлой неделе Delo.ua сообщало о том, что в Киеве обостряется конкуренция между ТРЦ из-за чрезмерных торговых площадей.