АТБ збільшила товарообіг на 20% за І півріччя 2025-го

У 2025 році найбільший продуктовий ритейлер запланував купити близько 100 магазинів і відкрити 80.

За перші шість місяців 2025 року мережа АТБ наростила товарообіг до 139 млрд грн - це на 19,8% більше, ніж за аналогічний період 2024-го, повідомляє Delo.ua з посиланням на пресслужбу компанії.

Товарообіг мережі перевищив 139 млрд грн включно з ПДВ та акцизним податком.

Корпорація сплатила до бюджетів всіх рівнів податків на 18 млрд грн, що на 35,9% більше, ніж за перше півріччя 2024 року. Зокрема, до державного бюджету АТБ перерахувала 12 млрд грн, а місцеві бюджети отримали 3,8 млрд грн.

Як зазначили у пресслужбі ритейлера, наразі у компанії працюють понад 59 тисяч співробітників.

У 2024 році товарообіг АТБ сягнув 248,8 млрд грн разом із ПДВ та акцизним податком. На кінець січня 2025-го по всій Україні працювало 1250 магазинів мережі.

Протягом 2024-го до бюджетів усіх рівнів ритейлер сплатив 28,6 млрд грн податків та зборів, включно з митними платежами і ЄСВ, що на 14% більше, ніж у попередньому році. З цієї суми державний бюджет отримав 18,6 млрд грн, а до місцевих бюджетів пішло 6,5 млрд грн.

Співвласник АТБ Віктор Карачун раніше зізнався, що бізнес-успіх мережі базується на трьох китах. По-перше, АТБ з самого початку позиціонував себе як жорсткого дискаунтера. По-друге, мережа працює над грунтовним охопленням країни. "Спочатку відкривався в містах з населенням від 30 000 людей, потім — від 20 000. Зараз відкриваємо АТБ в населених пунктах від 10 000 мешканців", - пояснив Карачун.

По-третє, АТБ активно практикує своє ноу-хау - розміщення магазинів на виїзді з міст.

У 2025 році компанія запланувала купити близько 100 магазинів і відкрити 80. За рік в АТБ роблять покупки близько 1 млрд людей.

Раніше Delo.ua писало про те, що найбільший ритейлер України - як за товарообігом, так і за числом крамниць, корпорація АТБ планує розширитись до 5 000 магазинів. Це у 3,5 рази більше, ніж є сьогодні в мережі (1300 магазинів).