Благодаря солнечным панелям АТБ экономит на каждом магазине до 1,5 млн грн

Корпорация АТБ позиционирует себя на рынке ритейла как жесткий дискаунтер, оптимизирующий как цены, так и расходы.

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Крупнейший продуктовый ритейлер Украины – сеть АТБ – благодаря солнечным панелям экономит на своих магазинах около 1,5 млн грн, рассказал совладелец корпорации Виктор Карачун в интервью Forbes Ukraine.

По его словам, компания исповедует принцип "когда уменьшаешь расходы, то увеличиваются доходы".

"Пример одного магазина. Солнце выдает в сутки 50 кВт, магазин потребляет 39 кВт, остальные мы отдаем в сеть. За 2024 год, на одном магазине солнечная батарея произвела 164 МВт-ч электроэнергии. КВт-ч стоит 9 грн. Экономия на каждом магазине — 1,5 млн грн. он.

АТБ устанавливает солнечные панели с 2024 года, подчеркнул Карачун. В частности, уже закуплены панели мощностью 20 МВт, срок окупаемости – около трех лет.

"Это – прямая экономия, потому что мы не берем с генерации Украины 20 МВт. В бюджете в этом году мы заложили доход порядка 240 млн грн от солнечной энергии", – пояснил бизнесмен.

В то же время у АТБ нет возможности продавать излишек электроэнергии государству. "Мы отдаем ее бесплатно. Для нас это потеря около 15% производимой энергии", — добавляет Карачун.

59-летний Виктор Карачун – соучредитель корпорации АТБ, третьей по размеру выручки частной компании в Украине после "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова.

Сегодня до сих пор у АТБ есть три учредителя, у каждого партнера доли по 33% компании.

На 1 января в сети было 1257 магазинов, есть мясокомбинат «Фаворит», кондитерская фабрика «Квітень», логистические компании по распределительным центрам.

Ранее Delo.ua сообщало о том, что у АТБ раскрыли планы о масштабном расширении сети. Корпорация планирует открыть в общей сложности 5 000 магазинов.