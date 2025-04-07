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Благодаря солнечным панелям АТБ экономит на каждом магазине до 1,5 млн грн
Корпорация АТБ позиционирует себя на рынке ритейла как жесткий дискаунтер, оптимизирующий как цены, так и расходы.
Крупнейший продуктовый ритейлер Украины – сеть АТБ – благодаря солнечным панелям экономит на своих магазинах около 1,5 млн грн, рассказал совладелец корпорации Виктор Карачун в интервью Forbes Ukraine.
По его словам, компания исповедует принцип "когда уменьшаешь расходы, то увеличиваются доходы".
"Пример одного магазина. Солнце выдает в сутки 50 кВт, магазин потребляет 39 кВт, остальные мы отдаем в сеть. За 2024 год, на одном магазине солнечная батарея произвела 164 МВт-ч электроэнергии. КВт-ч стоит 9 грн. Экономия на каждом магазине — 1,5 млн грн. он.
АТБ устанавливает солнечные панели с 2024 года, подчеркнул Карачун. В частности, уже закуплены панели мощностью 20 МВт, срок окупаемости – около трех лет.
"Это – прямая экономия, потому что мы не берем с генерации Украины 20 МВт. В бюджете в этом году мы заложили доход порядка 240 млн грн от солнечной энергии", – пояснил бизнесмен.
В то же время у АТБ нет возможности продавать излишек электроэнергии государству. "Мы отдаем ее бесплатно. Для нас это потеря около 15% производимой энергии", — добавляет Карачун.
59-летний Виктор Карачун – соучредитель корпорации АТБ, третьей по размеру выручки частной компании в Украине после "Метинвеста" и ДТЭК Рината Ахметова.
Сегодня до сих пор у АТБ есть три учредителя, у каждого партнера доли по 33% компании.
На 1 января в сети было 1257 магазинов, есть мясокомбинат «Фаворит», кондитерская фабрика «Квітень», логистические компании по распределительным центрам.
Ранее Delo.ua сообщало о том, что у АТБ раскрыли планы о масштабном расширении сети. Корпорация планирует открыть в общей сложности 5 000 магазинов.