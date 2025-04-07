Завдяки сонячним панелям АТБ економить на кожному магазині до 1,5 млн грн

Корпорація АТБ позиціонує себе на ринку ритейлу як жорсткий дискаунтер, який оптимізує як ціни, так і видатки.

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Найбільший продуктовий ритейлер України - мережа АТБ - завдяки сонячним панелям економить на своїх магазинах біля 1,5 млн грн, розповів співласник корпорації Віктор Карачун в інтерв’ю Forbes Ukraine.

За його словами, компанія сповідує принцип "коли зменшуєш видатки, то збільшуються доходи".

“Приклад одного магазину. Сонце видає за добу 50 кВт, магазин споживає 39 кВт, решту ми віддаємо в мережу. За 2024 рік, на одному магазині сонячна батарея виробила 164 МВт-г електроенергії. КВт-г коштує 9 грн. Економія на кожному магазині – 1,5 млн грн. Плюс енергетична безпека”, - сказав. він.

АТБ встановлює сонячні панелі з 2024-го року, наголосив Карачун. Зокрема, вже закуплено панелі потужністю 20 МВт, строк окупності – близько трьох років.

“Це – пряма економія, бо ми не беремо з генерації України 20 МВт. В бюджеті цього року ми заклали дохід порядка 240 млн грн від сонячної енергії”,- пояснив бізнесмен.

Водночас АТБ не має можливості продавати надлишок електроенергії державі. “Ми віддаємо її безкоштовно. Для нас це втрата близько 15% виробленої енергії”, - додає Карачун.

59-літній Віктор Карачун – співзасновник корпораціїАТБ, третьої за розміром виторгу приватної компанії в Україні після "Метінвесту" та ДТЕК Ріната Ахметова.

Сьогодні досі в АТБ є три засновники, у кожного партнера частки по 33% компанії.

На 1 січня в мережі було 1257 магазинів, є м’ясокомбінат «Фаворит», кондитерська фабрика «Квітень», логістичні компанії з розподільчими центрам.

Раніше Delo.ua повідомляло про те, що в АТБ розкрили плани про масштабне розширення мережі. Корпорація планує відкрити загалом 5 000 магазинів.