АТБ у 2025 році наростила товарообіг на 18% і сплатила майже 38 млрд грн податків

За підсумками 2025 року товарообіг найбільшої вітчизняної торговельної мережі АТБ становив 294,2 млрд грн з урахуванням ПДВ та акцизного податку. Це на 18% більше, ніж у 2024 році. Зростання компанія забезпечила завдяки стратегії динамічного розвитку, ефективній логістиці, конкурентній ціновій політиці та роботі понад 60 тисяч співробітників.

Про це інформує Delo.ua з посиланням на повідомлення АТБ.

За обсягами виторгу АТБ впевнено утримує перше місце серед підприємств України. За результатами соціологічних опитувань, понад 95% громадян мають позитивний досвід покупок у магазинах мережі, а кількість постійних клієнтів перевищила три мільйони осіб.

Середній чек у мережі "АТБ-Маркет" у 2025 році становив понад 260 грн. Протягом року клієнти здійснили більш ніж один мільярд покупок — це рекордний показник для українського продовольчого ритейлу.

Компанія також суттєво наростила податкові надходження. У 2025 році група компаній АТБ сплатила до бюджетів усіх рівнів 37,88 млрд грн податків і зборів, включно з митними платежами та єдиним соціальним внеском. Це на 32,37% більше, ніж роком раніше, та більш ніж на 9 млрд грн перевищує показник 2024 року.

Загалом до державного бюджету України було спрямовано 25,06 млрд грн, до місцевих бюджетів — 8,37 млрд грн, а до цільових державних фондів — 4,44 млрд грн.

Флагман корпорації — мережа "АТБ-Маркет" — у 2025 році сплатила 30,00 млрд грн податків і зборів проти 21,78 млрд грн у попередньому році. Із цієї суми 19,43 млрд грн надійшло до державного бюджету, 7,05 млрд грн — до місцевих бюджетів, 3,52 млрд грн — до цільових фондів.

Річне зростання податкових платежів склало 37,75%, або понад 8 млрд грн.

З початку повномасштабної війни сукупний податковий внесок корпорації АТБ перевищив 74,11 млрд грн і продовжує зростати, зміцнюючи економічну стійкість держави.

У 2025 році АТБ також підтвердила статус відповідального платника податків: Державна податкова служба України внесла компанію до переліку платників із високим рівнем добровільного дотримання податкового законодавства. Мережа стала однією з перших серед продуктових ритейлерів, офіційно зарахованих до "Клубу білого бізнесу".

Зауважимо, комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики заслухав питання щодо стану оподаткування у сфері фудритейлу. Ситуація є безпрецедентною: галузь із найбільшими оборотами демонструє один із найнижчих рівнів сплати податків.