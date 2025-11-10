Середня зарплата – 11 тисяч: хто в ритейлі платить своїм співробітникам найбільше

За даними Державної служби статистики, 11 379 грн до оподаткування у середньому отримували офіційно працевлаштовані працівники торгівлі в Україні торік. За рік зарплати зросли на третину й піднялись у півтора раза у порівнянні до 2021 року. Найбільшу заробітну платню (82 тисячі гривень) платить мережа GoodWine, у Rozetka та АТБ — від 52 до 57 тисяч гривень, а у "Форі" та "Новусі" — близько 26 тисяч на місяць.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані "Опендатабот".

На третину зросла середня зарплатня в ритейлі за рік

За даними аналітиків, 11 379 гривень на місяць до оподаткування в середньому отримували працівники у сфері торгівлі в Україні торік. Це на третину більше, ніж у 2023 році — 8 685 грн, та майже у 1,5 раза більше, ніж до початку повномасштабної війни (7 660 грн).

В "Опендатабот" зауважують, що аналізувались дані фінансової звітності великих ритейл-компаній — із понад 100 працівниками. У щорічних звітах компанії подають інформації про зарплати своїх співробітників, тож вибірка включає не лише безпосередньо продавців, але й решту складу компанії.

Хто платить найбільше

Аналітики підкреслюють, що середня зарплатня в ритейлі дуже різниться. Так, найвищі зарплати отримують працівники елітної мережі GoodWine: понад 82 тисячі гривень на місяць, а у компанії працюють 710 співробітників.

Серед лідерів також АТБ-Маркет, де працює понад 42 тисячі працівників, а середня зарплатня — понад 52 тисячі грн/міс.

У мережі магазинів "Рошен" працюють майже 1,2 тисячі співробітників, які у середньому заробляють трохи більше ніж 41 тисячу грн на місяць.

Від 57 тисяч гривень отримують у Rozetk, 26-27 тисяч платять у "Форі та "Новусі". "Метро Кеш енд Кері Україна" тримається посередині — близько 36 тисяч.

Зауважимо, у вересні 2025 року середня заробітна плата по Україні становила 26 623 грн. Це на 2,7% більше, ніж було зафіксовано у серпні.

Попри складнощі, деякі компанії змогли рекордно підвищити середню зарплатню серед своїх працівників. Так, "Експрес-Аптека" ( "Аптека низьких цін", "Копійка", "Не хворій") підняла середню оплату більш ніж у 6 разів за рік, "ДЦ Україна" (мережа магазинів Watsons) — утричі, а "Перша Фармація Харкова", "Альфа-Продукт" та мережа магазинів "Єва" — у понад двічі.

Європейська Бізнес Асоціація звернулася до державних органів із закликом вжити системних заходів для детінізації ринку роздрібної торгівлі та внести зміни до законодавства. За оцінками експертів, щорічні втрати державного бюджету від тіньової економіки сягають 400–450 млрд грн.