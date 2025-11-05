Реклама, IT, освіта: де в Україні найбільше зросли зарплати

Зарплати в Україні з початку 2025 року змінювалися по-різному: більшість сфер бачили незначні зміни (падіння чи зростання) або стагнацію. Проте за 9 місяців суттєво зросли пропозиції у галузях реклами та дизайну, IT, освіти та перекладу, а також для фахівців без досвіду.

Про це повідомляє Delo.ua з посиланням на дані OLX Робота.

Центральні області

Лідером за зростанням медіанної зарплати стала Черкаська область, а саме: на вакансії у сфері реклами та дизайну (+138% до 12,5 тис. грн у вересні 2025).

У Житомирській області найбільший перелік сфер, у яких фіксуємо помітні зростання медіанних заробітних плат від початку року. Серед них:

IT / комп’ютери, +130% до 28,8 тис. грн;

Культура / мистецтво, +93% до 15,3 тис. грн;

Медицина / фармацевтика, +76% до 30 тис. грн.

Показники у сфері IT у вересні 2025, порівняно з січнем 2025, також стали вищими у Кіровоградській області (+41%) та Полтавській (+33%) – до 30 тис. грн.

Медіанні зарплати в Київському регіоні зростали менш динамічно, ніж у сусідніх центральних областях. Однак, з початку року тут помітний значний прогрес у телекомунікаціях (+34%, 27,5 тис. грн), рекламі/дизайні (+33%, 20 тис. грн) та культурі/мистецтві (+30%, 22,5 тис. грн).

Захід

Помітне підвищення медіанної зарплати у вересні 2025, порівняно з січнем 2025, фіксуємо в Івано-Франківській області, у сфері освіти та перекладу: +114% до 7,5 тис. грн. Також зміни відбулись на вакансії, пов’язані з нерухомістю (+55% до 42,5 тис. грн).

На Заході України вищими стали також зарплати у категорії “Початок кар’єри”, де пропонують вакансії для студентів та шукачів без досвіду. Зокрема маємо +81% у Рівненській області (до 11,8 тис. грн) та +75% у Чернівецькій (до 17,5 тис. грн).

У Львівській області пропонують найвищі медіанні зарплати, однак показники зростання тут більш помірні, у порівнянні з іншими областями. Помітними вони є у таких сферах:

Нерухомість, +60% до 60 тис. грн;

Колл-центри та телекомунікації, +45% до 27,5 тис. грн;

Адміністративний персонал / HR, +32% до 25 тис. грн.

На Закарпатті у вересні 2025, порівняно з січнем 2025, фіксували +53% підвищення медіанної заробітної плати на вакансії у сфері клінінгу (до 10,5 тис грн) та +42% у сфері освіти та перекладу (до 13,8 тис. грн).

Південь та Південний Схід

У південних та південно-східних регіонах максимальні показники зростання медіанної зарплати у вересні 2025 становили від +35% до +63%, у порівнянні з початком року (січень 2025).

Лідером стала Миколаївська область, де фіксували +63% у сфері клінінгу та хатнього персоналу, до 9,6 тис. грн. На другому місці – Запорізька, де медіанна зарплата у рекламі та дизайні стала вищою на 59% (до 17,5 тис. грн).

На Одещині від початку року на 45% стала вищою медіанна зарплатня у категорії “Банки / фінанси / страхування / юриспруденція” – до 26,8 тис. грн. До 19 тис. грн тут зросла зарплата на вакансії для шукачів без досвіду та студентів, що на 35% більше, ніж у січні 2025. У Дніпропетровській області на ці ж вакансії від початку фіксували зростання +46% (до 17,5 тис. грн).

Східні області

Рекордні показники у вересні 2025, у порівнянні з січнем, мали у сфері реклами та дизайну: медіанна зарплата зросла на 211% у Сумській області та на 73% у Харківській – до 13 тис. грн. Також в обох регіонах до 10 тис. грн зросла медіанна зарплатня у сфері освіти та перекладу: це склало +83% у Сумському та +38% у Харківському.

Нагадаємо, середній розмір заробітної плати у серпні 2025 року, з якої сплачені страхові внески та яка враховується для обчислення пенсії, становив 19 813 грн 71 копійка. Цей показник майже на 642 гривні менше за показник липня.