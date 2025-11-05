Реклама, IT, образование: где в Украине больше всего выросли зарплаты

Зарплаты в Украине с начала 2025 года менялись по-разному: большинство сфер видели незначительные изменения (падение или рост) или стагнацию. Однако за 9 месяцев существенно выросли предложения в отраслях рекламы и дизайна, IT, образования и перевода, а также для специалистов без опыта.

Об этом сообщает Delo.ua со ссылкой на данные OLX Работа.

Центральные области

Лидером по росту медианной зарплаты стала Черкасская область , а именно: на вакансии в сфере рекламы и дизайна (+138% до 12,5 тыс. грн в сентябре 2025 года).

В Житомирской области и наибольший перечень сфер, в которых фиксируем заметный рост медианных заработных плат с начала года. Среди них:

IT/компьютеры, +130% до 28,8 тыс. грн;

Культура/искусство, +93% до 15,3 тыс. грн;

Медицина/фармацевтика, +76% до 30 тыс. грн.

Показатели в сфере IT в сентябре 2025 по сравнению с январем 2025 также стали выше в Кировоградской области (+41%) и Полтавской (+33%) – до 30 тыс. грн.

Медианные зарплаты в Киевском регионе росли менее динамично, чем в других центральных областях. Однако с начала года здесь заметен значительный прогресс в телекоммуникациях (+34%, 27,5 тыс. грн), рекламе/дизайне (+33%, 20 тыс. грн) и культуре/искусстве (+30%, 22,5 тыс. грн).

Запад

Заметное повышение медианной зарплаты в сентябре 2025 года, по сравнению с январем 2025 года, фиксируем в Ивано-Франковской области, в сфере образования и перевода: +114% до 7,5 тыс. грн. Также изменения произошли на вакансии, связанные с недвижимостью (55% до 42,5 тыс. грн).

На Западе Украины выше стали также зарплаты в категории "Начало карьеры", где предлагают вакансии для студентов и соискателей без опыта. В частности, имеем +81% в Ровенской области (до 11,8 тыс. грн) и +75% в Черновицкой (до 17,5 тыс. грн).

Во Львовской области предлагают самые высокие медианные зарплаты, однако показатели роста здесь более умеренные по сравнению с другими областями. Заметны они в следующих сферах:

Недвижимость +60% до 60 тыс. грн;

Колл-центры и телекоммуникации +45% до 27,5 тыс. грн;

Административный персонал/HR, +32% до 25 тыс. грн.

На Закарпатье в сентябре 2025 по сравнению с январем 2025 фиксировали +53% повышения медианной заработной платы на вакансии в сфере клининга (до 10,5 тыс грн) и +42% в сфере образования и перевода (до 13,8 тыс. грн).

Юг и Юго-Восток

В южных и юго-восточных регионах максимальные показатели роста медианной зарплаты в сентябре 2025 года составляли от +35% до +63% по сравнению с началом года (январь 2025 года).

Лидером стала Николаевская область , где фиксировали 63% в сфере клининга и домашнего персонала, до 9,6 тыс. грн. На втором месте – Запорожская , где медианная зарплата в рекламе и дизайне стала выше на 59% (до 17,5 тыс. грн).

На Одесщине с начала года на 45% стала выше медиа зарплата в категории "Банки/финансы/страхование/юриспруденция" - до 26,8 тыс. грн. До 19 тыс. грн здесь выросла зарплата на вакансии для соискателей без опыта и студентов, что на 35% больше, чем в январе 2025 года. В Днепропетровской области на эти же вакансии изначально фиксировали рост +46% (до 17,5 тыс. грн).

Восточные области

Рекордные показатели в сентябре 2025 года по сравнению с январем имели в сфере рекламы и дизайна: медианная зарплата выросла на 211% в Сумской области и на 73% в Харьковской – до 13 тыс. грн. Также в обоих регионах до 10 тыс. грн выросла медианная зарплата в сфере образования и перевода: это составило +83% в Сумском и +38% в Харьковском .