АТБ в 2025 году нарастила товарооборот на 18% и уплатила почти 38 млрд грн налогов

АТБ
АТБ в 2025 году нарастила товарооборот на 18%

По итогам 2025 года товарооборот крупнейшей отечественной торговой сети АТБ составил 294,2 млрд. грн. с учетом НДС и акцизного налога. Это на 18% больше, чем в 2024 году. Рост компания обеспечила благодаря стратегии динамичного развития, эффективной логистике, конкурентной ценовой политике и работе более 60 тысяч сотрудников.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на сообщение АТБ.

По объемам выручки АТБ уверенно удерживает первое место среди предприятий Украины. По результатам социологических опросов, более 95% граждан имеют положительный опыт покупок в магазинах сети, а количество постоянных клиентов превысило три миллиона человек.

Средний чек в сети "АТБ-Маркет" в 2025 году составил более 260 грн. В течение года клиенты совершили более одного миллиарда покупок — это рекордный показатель для украинского продовольственного ритейла.

Компания также существенно нарастила налоговые поступления. В 2025 году группа компаний АТБ уплатила в бюджеты всех уровней 37,88 млрд грн налогов и сборов, включая таможенные платежи и единый социальный взнос. Это на 32,37% больше, чем годом ранее и более чем на 9 млрд грн превышает показатель 2024 года.

В целом в государственный бюджет Украины было направлено 25,06 млрд грн, в местные бюджеты — 8,37 млрд грн, а в целевые государственные фонды — 4,44 млрд грн.

Флагман корпорации - сеть "АТБ-Маркет" - в 2025 году уплатила 30,00 млрд грн налогов и сборов против 21,78 млрд грн в предыдущем году. Из этой суммы 19,43 млрд грн поступило в государственный бюджет, 7,05 млрд грн - в местные бюджеты, 3,52 млрд грн - в целевые фонды.

Годовой рост налоговых платежей составил 37,75% или более 8 млрд грн.

С начала полномасштабной войны совокупный налоговый взнос корпорации АТБ превысил 74,11 млрд. грн. и продолжает расти, укрепляя экономическую устойчивость государства.

В 2025 году АТБ также подтвердила статус ответственного налогоплательщика: Государственная налоговая служба Украины внесла компанию в список плательщиков с высоким уровнем добровольного соблюдения налогового законодательства. Сеть стала одной из первых среди продуктовых ритейлеров, официально отнесенных к "Клубу белого бизнеса".

Заметим, комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политике заслушал вопрос о состоянии налогообложения в сфере фудритейла. Ситуация беспрецедентна: отрасль с наибольшими оборотами демонстрирует один из самых низких уровней уплаты налогов.

Автор:
Татьяна Гойденко