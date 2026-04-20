Категорія
Нерухомість
Дата публікації

Комерція в житлових комплексах: чому інвестори масово заходять у цей сегмент?

жк файна таун, новобудова, комерційна нерухомість
Комерційна нерухомість у ЖК: точка зростання для інвесторів у 2026 році

Сьогодні в Україні навряд чи знайдеться житловий комплекс без комерційних площ на першому поверсі. Магазини, кав'ярні, аптеки, салони краси, дитячі центри стали невід'ємною частиною сучасного ЖК. І це не випадково, адже попит на такі приміщення з боку інвесторів стабільно зростає, навіть попри воєнний час. 

Читайте на Delo.ua, як саме комерція у житлових комплексах перетворилася на один із найбільш передбачуваних інвестиційних інструментів на ринку нерухомості України.

Зверніть увагу, що даний текст несе виключно інформаційний характер і не є інвестиційною порадою.

Вбудована аудиторія, як головна перевага

Ключова відмінність комерції у ЖК від будь-якого іншого формату: це готова, постійно зростаюча цільова аудиторія. Мешканці комплексу щодня проходять повз ваш магазин або кав'ярню. Їм не потрібно їхати в інший район, щоб купити хліб або підстригтися. А якщо сервіс якісний, вони ще й рекомендують його сусідам.

Саме це формує те, що маркетологи називають «ефектом сарафанного радіо» всередині закритої спільноти. Трафік не потрібно шукати зовні, він вбудований у саму структуру об'єкта. У великих комплексах, де проживають сотні або навіть тисячі сімей, приміщення знаходять орендарів значно швидше, ніж у стандартних торгових локаціях.

Які формати бізнесу найкраще працюють у ЖК?

Не кожен бізнес однаково ефективний у форматі «комерція в ЖК». Практика показує чітку закономірність, де найстабільніший дохід генерують базові сервіси щоденного попиту. Наприклад, найбільш затребувані напрямки – це:

  • продуктові магазини та міні-маркети, забезпечують якіcний трафік для всіх сусідніх точок;
  • аптеки та медичні кабінети, передбачають стабільний попит незалежно від економічної ситуації;
  • кав'ярні та заклади швидкого харчування, особливо затребувані біля входів і поблизу транспортних вузлів;
  • салони краси, барбершопи, нейл-студії орієнтовані на постійних клієнтів із комплексу;
  • фітнес-студії та дитячі центри добре працюють у ЖК із сімейною аудиторією.

Оптимальний метраж для більшості цих форматів підходить під 50–80 кв. м. Такі приміщення мають найширше коло потенційних орендарів і найнижчий поріг входу для інвестора.

Інфраструктура

Ще одна суттєва перевага лежить в сучасних ЖК комерційні площі проєктуються з урахуванням потреб бізнесу від самого початку. Це означає, що інвестор отримує приміщення з уже вирішеними технічними питаннями:

  • проведені всі необхідні комунікації: вода, каналізація, вентиляція, електрика із запасом потужності;
  • організовані паркінг і під'їзди для постачальників;
  • передбачені пандуси та інклюзивний доступ;
  • є відеонагляд і охорона, що важливо для орендарів із цінним товаром;
  • обслуговуюча компанія займається прилеглою територією.

Усе це по суті, витрати, яких не несе власник приміщення у ЖК, але які б довелося вирішувати самостійно при роботі з окремо розташованим об'єктом.

Ризики, які варто врахувати заздалегідь

Зрештою, комерція у ЖК — не безризиковий інструмент. Є кілька типових помилок, які перетворюють перспективну інвестицію на проблемний актив.

По-перше, перенасичення локації. Якщо в комплексі або в радіусі 500 метрів вже є кілька кав'ярень, відкриття ще однієї, буде конкуренція за обмежену кількість клієнтів, а не додатковий попит. Тож, аналіз конкурентів у радіусі 500–1000 м – це обов'язковий крок перед покупкою.

По-друге, залежність від одного орендаря. Якщо орендарі пішли, приміщення простоює, а витрати на утримання нікуди не діваються. Мікс орендарів із різними циклами та дроблення площ на кілька менших лотів суттєво знижують цей ризик.

По-третє, невідповідність формату аудиторії. Важко назвати доречним розміщення преміального ресторану у бюджетному ЖК або дитячий центр у комплексі без сімей. Тому потрібно все-таки вивчити соціальний портрет мешканців.

По-четверте, технічна непридатність приміщення. Пекарня потребує зовсім інших ресурсів, ніж кав'ярня: більшої електричної потужності, витяжки, посиленої підлоги. Перевіряти технічні характеристики потрібно до підписання угоди, а не після.

Чи варто заходити зараз?

Ринок комерційної нерухомості в Україні адаптувався до нестабільності, і продовжує залучати інвесторів навіть в умовах воєнного часу. За підсумками 2025 року кількість пропозицій оренди комерційних приміщень скоротилася, але медіанні орендні ставки зросли приблизно на чверть порівняно з попереднім роком. Попит є, та пропозиція звужується.

Комерція у ЖК у цьому контексті виглядає як один із найбільш збалансованих варіантів: помірний поріг входу, передбачуваний грошовий потік і вбудована аудиторія, яка нікуди не зникає. Це хороший актив для тих, хто мислить горизонтом 5–15 років і хоче стабільного доходу без надмірних операційних ризиків.