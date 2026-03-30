Новобудови в Україні: у яких містах найбільше нових житлових проєктів?

Попри війну, міграцію населення та обмежене фінансування, девелопери зберегли активність на ринку нерухомості. Ба більше, вони ще й почали виводити на ринок нові проєкти. За даними річного звіту ЛУН , від початку 2025 року продажі стартували у 214 нових житлових комплексах по всій країні. Доречі, географія цього зростання виявилася нетиповою. Читайте на Delo.ua , які регіони лідирують за кількістю нових житлових проєктів, чому Київ опинився лише на п'ятому місці та що це означає для ринку нерухомості. Звертаємо вашу увагу, на те, що даний матеріал не є рейтингом міст або ЖК та несе лише інформаційний характер.

Львів попереду всіх?

Абсолютним лідером за кількістю нових проєктів стала Львівська область. Так, з січня по грудень девелопери відкрили тут продажі у 63 житлових комплексах. Регіон продовжує приваблювати забудовників і покупців завдяки стабільному попиту, релокації бізнесу та відносній безпеці.

Далі географія ринку новобудов виглядає наступним чином:

Київська область (якщо не рахувати столицю) – 28 нових ЖК (торік було 19);

Івано-Франківська область – 22 нових ЖК;

Закарпатська область – 19 нових ЖК;

Київ – 17 нових ЖК.

І хоча столиця опинилася лише на п'ятому місці, однак для Києва це насправді, помітний прогрес. У 2024 році тут запустили лише 6 нових новобудов, тож річне зростання сягає цілих 85%.

Чому забудовники знову активізувалися?

Аналітики ЛУН пов'язують пожвавлення ринку нерухомості не лише зі стабілізацією попиту, а й з обережним поверненням інвесторів. Йдеться про так звані пакетні покупки, коли кошти вкладають одразу в кілька майбутніх квартир.

Так, за словами СЕО будівельної компанії РІЕЛ Ростислава Мельника для порталу ЛУН, у Києві зросла кількість саме таких запитів. Вони ще не масові, але достатні, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу до новобудов, якого майже не було у 2022–2023 роках.

«Динаміка продажів у Києві та Львові загалом схожа, але у столиці зросла кількість запитів на купівлю нерухомості для інвестування. Якщо у 2022-2023 роках попиту на «пакетні» покупки майже не було, то у 2025-му таких запитів уже більше. Вони ще не масові, але їх достатньо, щоб говорити про повернення інвестиційного інтересу».– говорить Мельник.

Свою роль зіграла і програма пільгової іпотеки єОселя, яка у 2025 році переорієнтувалась на нове житло від забудовників.

Ціни на новобудови : від мільйона

Розкид цін на первинному ринку між регіонами досить суттєвий. Найдоступніше житло на початку 2026 року пропонують в Запоріжжі та Сумах: мінімальна вартість квартири у новобудові становить $550 та $590 за квадратний метр.

Протилежний полюс – Львів, де за майбутню квартиру просять від приблизно $1410 за один квадрат. Так, найдорожча первинка за ціною квадратного метра: Львів та Київ – $1320 за квадратний метр.

Середня вартість квадратного метра новобудов зростає майже по всій країні. Рекордсменом стала Одеса, а також двозначне зростання також зафіксували Хмельницький, Луцьк, Житомир і Тернопіль.

В цілому, падіння загальних обсягів будівництва не свідчить про кризу, радше про перерозподіл сил. Київ поступово втрачає монополію, а нові точки зростання формуються у регіонах. Карта українського ринку нерухомості стає більш багатополярною, яка показує, що тепер будують вже не лише у столиці, а й там, де ще кілька років тому нових ЖК майже не було.