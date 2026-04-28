В 2025 “Енергоатом” збільшив прибуток у понад 14 разів — до 18,7 млрд грн: в чому причини

2025 рік "Енергоатом" провів в умовах дефіциту, атак на інфраструктуру, корупційних скандалів та рекордних виплат за зобов'язаннями перед населенням — 136 млрд грн, на чверть більше, ніж у 2024-му. І все одно закінчив його з прибутком 18,7 млрд грн — у 14 разів більше, ніж роком раніше. Delo.ua вивчило результати аудиту компанії та розібралося, як таке можливо одночасно.

Що стало причиною зростання прибутку

За словами, директора спеціальних програм НТЦ "Психея" Геннадія Рябцева зараз "Енергоатом" залишається найприбутковішим бізнесом серед всіх енергетичних компаній України.

"Ця компанія в окремі дні забезпечувала до 70% споживання, реалізуючи електроенергію за дуже високими цінами, оскільки нестача сприяла зростанню цін. А собівартість генерації не змінювалася. Навіть продаж побутовим споживачам є надзвичайно вигідним для "Енегоатома", набагато вигіднішим ніж для "Укргідроенерго", яке має набагато вищу собівартість та суттєву потребу в відновленні", — каже Рябцев.

Експерт зауважує, що драйвером зростання прибутків могло стати зростання граничних цін на ринку електроенергії (прайскепів). Так з 31 липня 2025 прайскепи на вечірній пік (з 17.00 по 23.00) зросли у 1,6 раза — з 9 000 до 15 000 грн/МВтгод на ринку "на добу наперед" та внутрішньодобовому ринку, і з 10 000 до 16 000 грн/МВтгод — на балансуючому ринку.

З цим погоджується також аналітикиня ринку електроенергії ExPro Consulting Дар'я Орлова. Вона зауважує, що підняття прайскепів автоматично збільшило ціни на ринку і таким чином підняло доходи компанії.

"Варто розуміти, що для "Енергоатома" підняття цін на ринку автоматично означає збільшення видатків на ПСО, які займають значну частку в структурі витрат компанії. Ціна для населення не змінюється, але "Енергоатом" змушений покривати різницю між ціною для населення та ринковою ціною", — каже Орлова.

Вона зауважує, що видатки на ПСО суттєво зросли на перші місяці 2026 коли уряд тимчасово підвищив прайскеп на ринку електроенергії зросли і витрати енергоатома. Так, за даними "Гарантованого покупця", протягом січня-квітня цього року "Енергоатом" та "Укргідроенерго" разом сплатили 115,1 млрд грн як ПСО. Втім варто зауважити, що зростання граничних цін також означає і зростання доходу компанії.

Ключові фінансові показники

В 2025 "Енергоатому" вдалося збільшити прибуток в 14 разів до 18,7 млрд грн, проти 1,3 млрд грн в 2024. При цьому чистий дохід компанії виріс на 23% або на 47,7 млрд до 254,4 млрд грн.

Згідно з результатами аудиту компанії, текст якого є у розпорядженні Delo.ua головним джерелом зростання доходу компанії став продаж електроенергії. За підсумками 2025 "Енергоатом" реалізував на всіх видах ринку 50,2 млн МВт·год, що порівняно з 2024 роком є більше на 1% ( 49,9 млн МВт·год).

Минулого року компанії також вдалося суттєво наростити експорт: в 2025 до Молдови, Румунії, Угорщини та Словаччини вдалося реалізувати 659 тис. МВт·год електроенергії, що у 137 разів більше ніж у 2024 ( 4,8 тис. МВт·год.). Втім частка експорту склала лише 1,3% в загальній структурі продажу та принесла лише 2,6 млрд грн. Собівартість виробництва у 2025 зросла на 14% до 78,2 млрд грн проти 68,8 млрд грн у 2024.

Разом зі зростанням доходів в компанії зросли і видатки. Найбільш затратним для "Енергоатома" залишається спеціальний обов'язок покривати різницю між ринковою ціною на електроенергію та спеціальною ціною для населення, або ПСО. Так в 2025 ця стаття видатків виросла на 24% до 136 млрд грн проти 109,3 млрд грн в 2024.

Проблеми великої компанії

Слід згадати, що починаючи з осені 2025 "Енергоатом" опинився в епіцентрі одного з найгучніших корупційних скандалів за останні роки. Зокрема 10 листопада НАБУ оголосило про викриття корупційної схеми в "Енергоатомі", до якої входили чинні та колишні посадовці енергетичної сфери. Зловмисники отримували неправомірну вигоду від контрагентів компанії у розмірі 10–15% від вартості контрактів, застосовуючи схему "шлагбаум" для контролю платежів і статусу постачальників. Правоохоронці встановили, що фактичне управління стратегічним підприємством з річним доходом понад 200 млрд грн здійснювалось сторонніми особами без формальних повноважень.

Крім того, НАБУ викрило схему "Легалізація", у якій київський офіс, пов’язаний із родиною колишнього депутата та сенатора РФ Андрія Деркача, "відмивав" кошти через мережу компаній-нерезидентів. В офісі вели "чорну бухгалтерію", облік коштів та видавали готівку за межами України. За послуги брали відсоток від операцій, а через схему пройшло близько 100 млн доларів.

Спецоперація з документування діяльності злочинної організації тривала понад 15 місяців – з літа 2024 року. За цей час було отримано тисячі годин аудіозаписів, тепер надається оцінка діям всіх учасників цих матеріалів. Проведено понад 70 обшуків у Києві та інших регіонах, вилучено значний масив документів і готівкових коштів.

У цій справі підозри від НАБУ отримали:

бізнесмен, співзасновник студії "Квартал 95" Тимур Міндіч (на плівках НАБУ його кодове ім’я – Карлсон);

ексрадник міністра енергетики Ігор Миронюк (Рокет);

виконавчий директор з безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов (Тенор);

ще чотири "працівники" так званого бек-офісу з легалізації коштів, серед них – Олександр Цукерман (Шугармен), Ігор Фурсенко (Рьошик), Леся Устименко і Людмила Зоріна.

Сам скандал в ЗМІ отримав назву "Міндічгейт" через одного з ключових фігурантів Тимура Міндіча.

Крім цього, 19 листопада 2025 року Верховна Рада України ухвалила рішення про звільнення міністра юстиції Германа Галущенка та міністерки енергетики Світлани Гринчук на тлі корупційного скандалу у сфері енергетики. Крім цього через цей скандал у відставку подав голова Офісу президента Андрій Єрмак.