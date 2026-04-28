В 2025 году "Энергоатом" увеличил прибыль более чем в 14 раз — до 18,7 млрд грн: в чем причины

2025 год "Энергоатом" провел в условиях дефицита, атак на инфраструктуру, коррупционных скандалов и рекордных выплат по обязательствам перед населением — 136 млрд грн, на четверть больше, чем в 2024-м. И все равно закончил его с прибылью 18,7 млрд грн — в 14 раз больше, чем годом ранее. Delo.ua изучило результаты аудита компании и разобралось, как это возможно одновременно.

Что стало причиной роста прибыли

По словам директора специальных программ НТЦ "Психея" Геннадия Рябцева сейчас "Энергоатом" остается самым прибыльным бизнесом среди всех энергетических компаний Украины.

"Эта компания в отдельные дни обеспечивала до 70% потребления, реализуя электроэнергию по очень высоким ценам, поскольку нехватка способствовала росту цен. А себестоимость генерации не изменялась. Даже продажа бытовым потребителям чрезвычайно выгодна для "Энегоатома", намного выгоднее, чем для "Укргидроэнерго", которое намного выгоднее, чем для "Укргидроэнерго" восстановлении", - говорит Рябцев.

Эксперт отмечает, что драйвером роста доходов мог стать рост предельных цен на рынке электроэнергии (прайскепов). Так с 31 июля 2025 года прайскепы на вечерний пик (с 17.00 по 23.00) выросли в 1,6 раза — с 9 000 до 15 000 грн/МВтч на рынке "на сутки вперед" и внутрисуточном рынке, и с 10 000 до 16 000 до 16 000 грн.

С этим соглашается также аналитика рынка электроэнергии ExPro Consulting Дарья Орлова . Она отмечает, что поднятие прайскепов автоматически увеличило цены на рынке и таким образом подняло доходы компании.

"Следует понимать, что для "Энергоатома" повышение цен на рынке автоматически означает увеличение расходов на ПСО, которые занимают значительную долю в структуре расходов компании. Цена для населения не меняется, но "Энергоатом" вынужден покрывать разницу между ценой для населения и рыночной ценой", - говорит Орлова.

Она отмечает, что расходы на ПСО существенно выросли на первые месяцы 2026 года, когда правительство временно повысило прайскеп на рынке электроэнергии, выросли и расходы энергоатома. Так, по данным "Гарантированного покупателя", в течение января-апреля этого года "Энергоатом" и "Укргидроэнерго" заплатили 115,1 млрд грн в качестве ПСО. Впрочем, стоит отметить, что рост предельных цен также означает и рост дохода компании.

Ключевые финансовые показатели

В 2025 году "Энергоатому" удалось увеличить прибыль в 14 раз до 18,7 млрд грн, против 1,3 млрд грн в 2024. При этом чистый доход компании вырос на 23% или на 47,7 млрд до 254,4 млрд грн.

Согласно результатам аудита компании, текст которого есть в распоряжении Delo.ua главным источником роста дохода компании стала продажа электроэнергии. По итогам 2025 года "Энергоатом" реализовал на всех видах рынка 50,2 млн МВтч, что по сравнению с 2024 годом больше на 1% (49,9 млн МВтч).

В прошлом году компании также удалось существенно нарастить экспорт: в 2025 году в Молдову, Румынию, Венгрию и Словакию удалось реализовать 659 тыс. МВтч электроэнергии, что в 137 раз больше чем в 2024 (4,8 тыс. МВтч). Впрочем, доля экспорта составила лишь 1,3% в общей структуре продаж и принесла лишь 2,6 млрд грн. Себестоимость производства в 2025 году выросла на 14% до 78,2 млрд грн против 68,8 млрд грн в 2024.

Вместе с ростом доходов у компании выросли и расходы. Наиболее затратной для "Энергоатома" остается специальная обязанность покрывать разницу между рыночной ценой на электроэнергию и специальной ценой для населения или ПСО. Так в 2025 году эта статья расходов выросла на 24% до 136 млрд грн против 109,3 млрд грн в 2024.

Проблемы крупной компании

Следует упомянуть, что начиная с осени 2025 года "Энергоатом" оказался в эпицентре одного из самых громких коррупционных скандалов за последние годы. В частности, 10 ноября НАБУ объявило о разоблачении коррупционной схемы в "Энергоатоме" , в которую входили действующие и бывшие чиновники энергетической сферы. Злоумышленники извлекали неправомерную выгоду от контрагентов компании в размере 10–15% от стоимости контрактов, применяя схему "шлагбаум" для контроля платежей и статуса поставщиков. Правоохранители установили, что фактическое управление стратегическим предприятием с годовым доходом более 200 млрд. грн. осуществлялось посторонними лицами без формальных полномочий.

Кроме того, НАБУ разоблачило схему "Легализация" , в которой киевский офис, связанный с семьей бывшего депутата и сенатора РФ Андрея Деркача, "отмывал" средства через сеть компаний-нерезидентов. В офисе вели "черную бухгалтерию", учет средств и выдавали наличные деньги за пределами Украины. За услуги брали процент от сделок, а через схему прошло около 100 млн долларов.

Спецоперация по документированию деятельности преступной организации продолжалась более 15 месяцев – с лета 2024 года. За это время были получены тысячи часов аудиозаписей, теперь дается оценка действиям всех участников этих материалов. Проведено более 70 обысков в Киеве и других регионах, изъят значительный массив документов и наличных средств.

В этом деле подозрения от НАБУ получили:

бизнесмен, соучредитель студии "Квартал 95" Тимур Миндич (на пленках НАБУ его кодовое имя – Карлсон);

экссоветник министра энергетики Игорь Миронюк (Рокет);

исполнительный директор по безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов (Тенор);

еще четыре "работника" так называемого бэк-офиса по легализации средств, среди них – Александр Цукерман (Шугармен), Игорь Фурсенко (Решик), Леся Устименко и Людмила Зорина.

Сам скандал в СМИ получил название "Миндичгейт" из-за одного из ключевых фигурантов Тимура Миндича.

Кроме того, 19 ноября 2025 года Верховная Рада Украины приняла решение об увольнении министра юстиции Германа Галущенко и министерки энергетики Светланы Гринчук на фоне коррупционного скандала в сфере энергетики. Кроме этого из - за этого скандала в отставку подал глава Офиса президента Андрей Ермак .