У Запоріжжі обмежили виїзд із міста

Евакуаційні коридори у напрямку Запоріжжя будуть відкриті виключно на в'їзд до обласного центру у зв'язку із напруженою безпековою ситуацією.

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Про це повідомила Запорізька обласна державна адміністрація.

"Наразі головне завдання перемістити велику кількість машин у Запоріжжі, які очікують на в'їзд вже кілька діб", - підкреслили в ОДА.

Який період часу виїзд із міста буде обмежений, не уточнюється.

Нагадаємо, 7 травня всіх жінок, дітей та літніх людей евакуювали з "Азовсталі" у заблокованому Маріуполі.

Однак, на території заводу залишаються українські військові, які захищають територію підприємства від російських військ, що перевершують кількість. Серед українців багато поранених.

Незабаром президент України Володимир Зеленський анонсував другий етап евакуаційної місії з "Азовсталі" у Маріцполі – поранених та медиків. Переважно маріупольців евакуювали до Запоріжжя.