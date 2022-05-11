- Тип
- Війна Війна
- Категорія
- Політика
- Дата публікації
-
Львівські десантники збили російський ударний вертоліт Мі-24
Львівські десантники 10 травня збили російський ударний вертоліт Мі-24 з ПЗРК “Stinger”. Загалом на рахунку ДШВ вже 15 збитих вертольотів противника.
Про це повідомляє командування Десантно-штурмових військ Збройних сил України.
"Вчора, в одному з районів виконання завдань, підрозділом протиповітряної оборони 80-ї окремої десантно-штурмової бригади ДШВ ЗС України з ПЗРК “Stinger” був збитий російський ударний вертоліт Мі-24", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що це вже п’ятнадцятий російський вертоліт, збитий саме підрозділами Десантно-штурмових військ ЗС України за час широкомасштабного вторгнення російських військ в Україну.Підписуйтесь на наш Telegram канал
Нагадаємо, станом на 11 травня загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становили вже близько 26 тисяч 350 осіб. Згідно з даними Генштабу ЗСУ, найбільші втрати противника за минулу добу спостерігалися на Новопавлівському, Курахівському та Сєверодонецькому напрямках.