Болгарія візьметься за ремонт української військової техніки

Парламент Болгарії схвалив допомогу Україні. Зокрема це стосується ремонту військової техніки, а також українських громадян, які тікають від війни.

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За таке рішення проголосували 200 депутатів, проти 16, один утримався, повідомляє Радіо Болгарія.

За словами голови Народних зборів Миколи Мінчева, Болгарія проводитиме ремонт української військової техніки згідно з рішенням парламенту. І продовжить надавати підтримку Україні щодо її приєднання до ЄС, а також українським громадянам, які тікають від війни.

"На військових підприємствах у Болгарії проводитимуться ремонтні роботи української військової техніки, і триватимуть постачання гуманітарної допомоги, зокрема медикаментів, одягу та продовольства", - заявив Мінчев.

Крім цього, Болгарія забезпечить можливість ввезення українського зерна до Варни та розширену енергетичну співпрацю, зокрема, постачання електроенергії та природного газу з України.

Нагадаємо, з початку війни українському МОЗ вдалося зібрати гуманітарну допомогу майже на 6 млрд грн.