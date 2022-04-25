Болгарія не проти закуповувати українську електроенергію – голова Мінфіну Марченко

Керівництво Болгарії висловило готовність розглянути питання закупівлі електроенергії в України.

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Як повідомив на своїй сторінці у Facebook міністр фінансів України Сергій Марченко, про можливість закуповувати українську електроенергію заявив міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв.

"Таку можливість обговорював з усіма європейськими колегами. Віце-прем'єр-міністр, міністр фінансів Болгарії Асен Васильєв висловив готовність внести до порядку денного уряду розгляд питання щодо закупівлі виробленої нами електроенергії", — написав Марченко.

Варто зазначити, що прем'єр-міністр Болгарії Кирило Пєтков 27 квітня приїде до України.

У ході візиту він, зокрема, має відвідати Київ із урядовою делегацією.

Нагадаємо, у середині березня Об'єднана енергосистема України синхронізувалася з Енергосистемою континентальної Європи ENTSO-E.

З точки зору дорожньої карти Об'єднана енергетична система України мала деякий час попрацювати в ізольованому від Росії та Білорусі режимі.

За планом тестування мало розпочатися о 00:00 24 лютого.

Проте цього дня президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ в Україну.