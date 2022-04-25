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Болгария не против закупать украинскую электроэнергию – глава Минфина Марченко
Руководство Болгарии выразило готовность рассмотреть вопросы закупки электроэнергии у Украины.
Как сообщил на своей странице в Facebook министр финансов Украины Сергей Марченко, о возможности закупать украинскую электроэнергию заявил министр финансов Болгарии Асен Васильев.
"Такую возможность обсуждал со всеми европейскими коллегами. Вице-премьер-министр, министр финансов Болгарии Асен Васильев выразил готовность внести в повестку дня правительства рассмотрение вопроса о закупке производимой нами электроэнергии", – написал Марченко.
Стоит отметить, что премьер-министр Болгарии Кирилл Петков 27 апреля приедет в Украину.Подписывайтесь на наш YouTube канал
В ходе визита он, в частности, должен посетить Киев с правительственной делегацией.
Напомним, в середине марта Объединенная энергосистема Украины синхронизировалась с Энергосистемой континентальной Европы ENTSO-E.
Согласно дорожной карте, Объединенная энергетическая система Украины должна была некоторое время поработать в изолированном от России и Беларуси режиме.
По плану тестирование должно было начаться в 00:00 24 февраля.
Однако в этот день президент Российской Федерации Владимир Путин объявил о начале вторжения российских войск в Украину.