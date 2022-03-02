ENTSO-E схвалила синхронізацію з енергосистемами України та Молдови

Оператори мереж передачі електроенергії континентальної Європи схвалили синхронізацію енергомереж України та Молдови з енергооб'єднанням країн континентальної Європи ENTSO-E. Про це йдеться в повідомленні ENTSO-E.

"ENTSO-E та її оператори-члени розуміють необхідність термінового виконання запиту на аварійну синхронізацію, забезпечуючи при цьому безпеку та стабільність енергосистеми континентальної Європи", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що оператори зараз зосереджені на визначенні ключових умов, необхідних для підтримки електропостачання України у пріоритетному порядку.

Нагадаємо, раніше якнайшвидше об'єднання енергосистем України та Європи підтримали в ЄС .

Технічна стадія синхронізації триватиме до двох тижнів

Раніше Герман Галущенко заявив, що автономна робота української енергосистеми протягом 24-26 лютого пройшла успішно та довела нашу здатність працювати в ізольованому режимі. Приєднуватися назад до енергосистем Росії та Білорусі Україна не буде.

24 лютого 2022 р. президент Російської Федерації Володимир Путін оголосив про початок вторгнення російських військ України. Міста обстрілюють ракетами. Точать позиційні бої – українці намагаються стримати російські війська. Є жертви серед цивільного населення та військових.