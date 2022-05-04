Болгария возьмется за ремонт украинской военной техники

Парламент Болгарии одобрил предоставление помощи Украине. В частности, это касается ремонта военной техники, а также украинских граждан, бегущих от войны.

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За такое решение проголосовали 200 депутатов, против 16, один воздержался, сообщает Радио Болгария.

По словам главы Народного собрания Николы Минчева, Болгария будет проводить ремонт украинской военной техники согласно решению парламента. И продолжит оказывать поддержку Украине по ее присоединению к ЕС, а также украинским гражданам, бегущим от войны.

"На военных предприятиях в Болгарии будут проводиться ремонтные работы украинской военной техники и будут продолжаться поставки гуманитарной помощи, в том числе медикаментов, одежды и продовольствия", - заявил Минчев.

Кроме этого, Болгария обеспечит возможность ввоза украинского зерна в Варну и расширенное энергетическое сотрудничество, в частности поставки электроэнергии и природного газа из Украины.

Напомним, с начала войны украинскому Минздраву удалось собрать гуманитарной помощи почти на 6 млрд грн.