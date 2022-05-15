ППО збила ворожу ракету на Кіровоградщині

Сили протиповітряної оборони збили російську ракету в Олексадрівському районі Кіровоградської області. Про це повідомив голова Кіровоградської обласної державної адміністрації Андрій Райкович.

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"Під ранку в Олександрійському районі, силами ППО збита ракета, що летіла у напрямку Кропивницького! Дякуємо нашим славним Збройним Силам України за те, що ми живі! Разом ми сильні! Україна переможе!", - написав він.

Райкович додав, що ситуація у громадах регіону спокійна та контрольована.

Нагадаємо, у ніч на 15 травня по одному з об'єктів військової інфраструктури у Львівській області було завдано ракетного удару, внаслідок чого об'єкт було зруйновано.