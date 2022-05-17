Россия в ближайшие недели усилит массированные артудары, - разведка Великобритании

По данным разведки Минобороны Великобритании, в Черниговской области во время наступления россияне разрушили около 3,5 тысяч зданий, при этом 80% из них — жилые дома.

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Масштаб этого ущерба свидетельствует, что Россия готова неизбирательно использовать артиллерию против населенных пунктов. Об этом говорится в отчете британской разведки.

В британской разведке пришли к выводу, что Россия прибегает к таким действиям, так как не хочет рисковать самолетами. И предупреждают, что в ближайшие недели Россия, скорее всего, продолжит массированные артиллерийские удары, пытаясь активизировать наступление на Донбассе.

Напомним, что американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач российской армии в Украине лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может отдать приказ напасть на Грузию.