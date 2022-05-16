Путин может напасть на Грузию из-за неудач в Украине, - CNN

Американский ученый Линкольн Митчелл считает, что из-за неудач российской армии в Украине лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин может отдать приказ напасть на Грузию.

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Об этом сообщает CNN.

По мнению Митчелла, такие действия нужны для российского диктатора, чтобы хоть где-то показать скорую победу армии страны-агрессора РФ. Путин уверен, что Грузия – это оптимальный вариант для этого.

"Несколько ученых и активистов указали, что если Путин увязнет в Украине, ему понадобится где-то скорая победа, и он может перекинуться на Грузию", — заявил Митчелл.

Как отмечает издание, также Митчелл рассказал, что президент Грузии Саломе Зурабишвили в разговоре с ним сообщила о ее обеспокоенности насчет возможного вторжения РФ в ее страну

По ее словам, нынешнее политическое напряжение в стране обострилось после начала вторжения в Украину.

Приближенные к правительству политики призывают избегать войны, но оппозиция считает, что власть сильно преувеличивает попытки усмирить агрессора.

Отметим, Россия уже нападала на Грузию в августе 2008 года. При этом Грузия отказалась присоединяться к финансовым и экономическим санкциям Запада против России, так как это навредит населению.

После этого президент Зеленский отозвал посла Украины из Грузии на консультацию.

Отметим, что Вооруженные силы Украины активно поддерживают международные партнеры, передовая ей современное оружие, таким образом, вполне вероятно, что к концу лета украинская армия попытается выгнать Россию на позиции, которые она занимала до 24 февраля.