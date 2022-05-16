Путін може напасти на Грузію через невдачі в Україні, - CNN

Американський учений Лінкольн Мітчелл вважає, що через невдачі російської армії в Україні лідер країни-агресора РФ Володимир Путін може наказати напасти на Грузію.

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Про це повідомляє CNN.

На думку Мітчелла, такі дії потрібні російському диктатору, щоб десь показати швидку перемогу армії країни-агресора РФ. Путін упевнений, що Грузія – це оптимальний варіант для цього.

"Кілька вчених та активістів вказали, що якщо Путін загрузне в Україні, йому знадобиться десь швидка перемога, і він може перекинутися на Грузію", - заявив Мітчелл.

Як зазначає видання, також Мітчелл розповів, що президент Грузії Саломе Зурабішвілі у розмові з ним повідомила про її стурбованість щодо можливого вторгнення РФ до її країни.

За її словами, нинішня політична напруга в країні загострилася після початку вторгнення до України.

Наближені до уряду політики закликають уникати війни, але опозиція вважає, що влада сильно перебільшує спроби утихомирити агресора.

Зазначимо, Росія вже нападала на Грузію у серпні 2008 року. При цьому Грузія відмовилася приєднуватися до фінансових та економічних санкцій Заходу проти Росії, оскільки це зашкодить населенню.

Після цього президент Зеленський відкликав посла України із Грузії на консультацію.

Зазначимо, що Збройні сили України активно підтримують міжнародні партнери, передаючи їй сучасну зброю, таким чином цілком імовірно, що до кінця літа українська армія спробує вигнати Росію на позиції, які вона займала до 24 лютого.