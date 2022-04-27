Китайская компания по производству беспилотников приостанавливает бизнес в России и Украине

Один из мировых лидеров по производству дронов DJI Technology Co Ltd стал первой крупной китайской компанией, прекратившей вести бизнес в России и Украине с начала войны. Компания не хочет допустить использования своей продукции в бою.

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Об этом пишет Reuters.

В отличие от многих западных фирм, вышедших из России в знак протеста против ее вторжения в Украину, китайские компании остались там согласно позиции Пекина, который воздерживается от критики Москвы.

Представитель DJI пояснил, что приостановка бизнеса имеет цель обозначить не отношение к какой-либо одной стране, говорится о принципах компании.

"DJI категорически не принимает какое-либо использования наших дронов с целью причинения вреда, и мы временно приостанавливаем продажи в этих странах, чтобы гарантировать, что никто не использует наши дроны в бою", — говорится в заявлении компании.

Представитель DJI также признал, что в интернете опубликовано видео, указывающие на использование российскими войсками дронов компании во время военных действий.

При этом он подчеркнул, что веских доказательств этому пока нет. Также он заявил, что компания не имеет инструментов для ограничения использования своей продукции той или иной стороной.

Частная компания DJI не обнародует финансовую информацию, но исследовательская компания Drone Analyst подсчитала, что в 2020 году ее доход от оборудования составил 2,9 млрд долларов.

Напомним, ранее Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства общей стоимостью 1,6 млн грн.