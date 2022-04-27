Китайський виробник дронів DJI зупиняє бізнес в Росії та Україні

Один із світових лідерів з виробництва дронів DJI Technology Co Ltd став першою великою китайською компанією, яка припинила вести бізнес в Росії та Україні з початку війни. Компанія не хоче допустити використання своєї продукції у бою.

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Про це пише Reuters.

На відміну від багатьох західних фірм, які вийшли з Росії на знак протесту проти її вторгнення в Україну, китайські компанії залишилися там згідно з позицією Пекіна щодо утримання від критики Москви.

Представник DJI пояснив, що призупинення бізнесу має на меті позначити не відношення до якоїсь однієї країни, йдеться про принципи компанії.

"DJI категорично не приймає будь-якого використання наших дронів з метою заподіяння шкоди, і ми тимчасово зупиняємо продаж у цих країнах, щоб гарантувати, що ніхто не використовує наші дрони в бою", — йдеться у заяві компанії.

Представник DJI також визнав, що в інтернеті опубліковано відео, яке вказує на використання російськими військами дронів компанії під час військових дій.

При цьому він наголосив, що вагомих доказів цьому поки що немає. Також він заявив, що компанія не має інструментів для обмеження використання своєї продукції тією чи іншою стороною.

Приватна компанія DJI не оприлюднить фінансову інформацію, але дослідницька компанія Drone Analyst підрахувала, що у 2020 році її прибуток від обладнання становив 2,9 млрд доларів.

Нагадаємо, раніше компанія Culver Aviation, що входить до холдингу TECHIIA і спеціалізується на розробці рішень для повітряного моніторингу, передала захисникам України два БПЛА SKIF власного виробництва загальною вартістю 1,6 млн грн.