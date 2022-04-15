Український ударний дрон Punisher схвалений для використання у ССО

Ударно-розвідувальний безпілотний комплекс PUNISHER розробки української команди UA Dynamics успішно пройшов польові випробування на одному з полігонів Збройних сил України та схвалений для бойового застосування Силами спеціальних операцій України.

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Про це у себе на сторінці Facebook написав СЕО компанії Максим Музика.

"Найближчим часом перші п'ять комплексів будуть передані бойовим підрозділам ССО України, екіпажі яких будуть підготовлені нашими інструкторами. Нагадую, що під час війни команда UA Dynamics працює виключно на перемогу. Ми не продаємо комплекси та не отримуємо прибуток. Усі комплекси збираються за рахунок допомоги волонтерських фондів та благодійних внесків патріотичної спільноти та передаються підрозділам ССО безплатно", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше Компанія Кulver Aviation, що входить до холдингу TECHIIA і спеціалізується на розробці рішень для повітряного моніторингу, передала захисникам України два БПЛА SKIF власного виробництва загальною вартістю 1,6 млн грн.