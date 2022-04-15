Украинский ударный дрон Punisher одобрен для использования в ССО

Ударно-разведывательный беспилотный комплекс PUNISHER разработки украинской команды UA Dynamics успешно прошел полевые испытания на одном из полигонов Вооруженных сил Украины и одобрен для боевого применения Силами специальных операций Украины.

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Об этом у себя на странице Facebook написал СЕО компании Максим Музыка.

"В ближайшее время первые пять комплексов будут переданы боевым подразделениям ССО Украины, экипажи которых будут подготовлены нашими инструкторами. Напоминаю, что во время войны команда UA Dynamics работает исключительно на победу. Мы не продаем комплексы и не получаем прибыль. Все комплексы собираются за счет помощи волонтерских фондов и благотворительных взносов патриотического сообщества и передаются подразделениям ССО бесплатно", — отметил он.

Напомним, ранее Компания Culver Aviation, входящая в холдинг TECHIIA и специализирующаяся на разработке решений для воздушного мониторинга, передала защитникам Украины два БПЛА SKIF собственного производства общей стоимостью 1,6 млн грн.