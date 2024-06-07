Украина уменьшила экспорт зерна, а увеличила продажу продукции металлургии

Объем экспорта товаров из Украины в мае 2024 года составил 12,2 млн тонн на общую сумму $3,34 млрд. При этом, несмотря на то, что физические объемы были меньше на 6,9% по сравнению с апрелем, стоимость экспорта меньше только 0,5%.

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Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Объемы экспорта товаров сократились

Отмечается, что физические показатели экспорта товаров остались близкими к довоенным показателям февраля 2022 года.

По показателям физического объема экспорт товаров в мае 2024 года второй за весь период широкомасштабного вторжения — больший объем экспорта был только в апреле этого года.

Как объяснил заместитель министра экономики – торговый представитель Украины Тарас Качка, в мае традиционно уменьшается экспорт зерновой продукции прошлогоднего урожая.

Так, кукурузы в прошлом месяце было экспортировано на 452 тысяч тонн меньше, чем в апреле (май - 3,6 млн тонн), пшеницы - на 285 тысяч тонн меньше (1,6 млн тонн).

В то же время в мае зафиксирован существенный прирост физических объемов экспорта металлургии. В частности, экспорт бесшовных труб по сравнению с апрелем 2024 года вырос на 50,2%, полуфабрикатов — на 40%, плоского проката — на 17%.

«Поэтому так важно, что 31 мая президент Байден принял прокламацию, которой продолжил освобождение украинской стали от пошлин. Увольнение также применяется к стали, изготовленной в ЕС из украинского сырья. Кстати, автономные меры ЕС также предусматривают освобождение украинской стали от защитной пошлины в ЕС. Это дает нам большие возможности для интеграции украинского ГМК в промышленность ЕС и США. Эта составляющая нашей торговой политики чрезвычайно важна», - подчеркнул Качка.

Он добавил, что, несмотря на то, что в прошлом месяце физические объемы экспорта товаров сократились на 6,9% по сравнению с апрелем, май стал вторым месяцем по этим показателям за все время полномасштабного вторжения.

География экспорта

В прошлом месяце зафиксированы изменения в грузопотоках экспорта по видам транспорта. Украина стала больше направлять на внешние рынки свои товары автомобильным транспортом и по железной дороге.

Физический объем экспорта автомобильным транспортом вырос по сравнению с апрелем 2024 года на 10,7%, составив 893,3 тыс. т, по железной дороге — на 3,8%, до 2 млн 751 тыс. т. На 1 млн т – до 8 ,5 млн т сократились объемы экспорта товаров по морю.

Произошло изменение и географии экспорта товаров. В прошлом месяце зафиксирован рост экспорта в ЕС на 1,8% (объем в мае – 1,867 млрд долларов). В частности, экспорт в Польшу вырос на 12% по сравнению с апрелем и составил 365,8 млн долларов. Зафиксированный рост на 85% экспорта в Индию, куда Украина отправляла в основном подсолнечное масло. В то же время, экспорт в Китай уменьшился на 30% из-за сезонного сокращения экспорта кукурузы, которая является основным экспортным товаром Украины в эту страну.

Напомним, за 9 месяцев работы Украинского морского коридора им было экспортировано 50 миллионов тонн грузов.