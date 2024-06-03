США продлили действие беспошлинного импорта украинской стали еще на год

США продлили временную приостановку действия пошлин на импорт украинской стали в соответствии с секцией 232 закона о расширении торговли от 1962 года. Об этом говорится в соответствующей прокламации президента США Джо Байдена от 31 мая, опубликованной на сайте Белого дома.

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Отмечается, что из-за вооруженной агрессии РФ металлургическая промышленность Украины получила значительные разрушения, что привело к существенному сокращению производства стали.

Объем же стали, импортируемой в США из Украины, в 2023 году значительно уменьшился по сравнению с 2022 годом и остается ниже среднего уровня импорта до 2021 года.

“В 2023 году количество стали, импортируемой в США из Украины, составляло менее 1% всего импорта стали в Соединенные Штаты. В то же время сталелитейная промышленность исторически важна для Украины, и Соединенные Штаты, и Украина заинтересованы в сохранении этой отрасли как экономического спасительного круга, пока страна восстанавливается”, - говорится в документе.

В свою очередь министер экономики Украины Юлия Свириденко поблагодарила США за поддержку украинских производителей стали, поскольку именно эта отрасль получила один из самых больших ударов от российского вторжения как с точки зрения потери производственных мощностей из-за системных обстрелов и разрушений, так и из-за проблем с экспортной логистикой.

"Важный шаг США в поддержке украинских производителей стали. Приостановление действия пошлин (дополнительных 25%) на импорт стали из Украины на 1 год предусматривает и приостановление пошлин на стальные изделия из Украины, обработанные в дальнейшем в странах-членах ЕС… Решение является весомым вкладом в восстановление отрасли", - написала она в социальной сети Х (Twitter).

Напомним, о приостановлении на год действия пошлины на сталь из Украины, введенной при президенте Дональде Трампе в 2018 году, Минторг США объявил в мае 2022 года, вскоре после начала полномасштабного вторжения РФ. 27 мая того же года указ подписал Байден.

Спустя год администрация Байдена продлила и расширила действие этого решения, включив в него отмену пошлин на продукцию из Евросоюза, изготовленную из украинской стали. Для беспошлинного обращения такой продукции необходим сертификат, подтверждающий украинское происхождение переработанной в стране ЕС стали.