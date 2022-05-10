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Экономика
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США отменили четверть таможенных пошлин для украинской стали на год

США отменили четверть таможенных пошлин для украинской стали на год

Министерство торговли США объявило о приостановлении действия 232 таможенных тарифов на украинскую сталь на год, которые ввела администрация Дональда Трампа в 2018 году.

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Об этом говорится в заявлении министерства.

"Чтобы металлургические заводы остались экономическим спасательным кругом для народа Украины, они должны иметь возможность экспортировать свою сталь. Сегодняшнее объявление — сигнал для украинского народа, что мы стремимся помочь ему процветать перед лицом агрессии Путина и что их работа создаст более сильную Украину как сегодня, так и в будущем", – отметила министр торговли США Джина Раймондо.

В Министерстве экономики Украины уточнили, что речь идет о 25% пошлинах на металлургическую продукцию. В США добавили, что в металлургической промышленности работает каждый 13-й украинец, а это означает, что эта отрасль имеет исключительное значение для экономической мощи государства.

"Некоторые из крупнейших сталелитейных предприятий Украины были среди наиболее пострадавших от варварства Путина, а сталелитейный завод в Мариуполе («Азовсталь") стал символом решимости Украины в противостоянии агрессии РФ», – отметили в минторге.

Напомним, ранее стало известно, что канадские власти готовят решение об отмене пошлин на товары из Украины на срок в один год с целью поддержки украинской экономики в период войны.

После его утверждения и регистрации Канадское агентство пограничных служб выпустит таможенное уведомление с подробным описанием условий освобождения импортеров от ввозных пошлин.

"Канада продолжает самым решительным образом осуждать жестокое и незаконное вторжение России в Украину. Канада будет продолжать поддерживать экономическую устойчивость Украины и солидаризироваться с народом Украины, который борется за свою жизнь, свой суверенитет и демократию", - подчеркивается в нем.

Правительство североамериканской страны констатирует, что неспровоцированное нападение России оказало значительное влияние на экономику Украины и ее способность экспортировать товары в другие страны.

Автор:
Илья Требор